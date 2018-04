Conform documentului, obligatiunile au scadenta pe 23 aprilie 2028 (maturitate la 10 ani) si este vorba despre 55.500 de titluri cu o valoare nominala de 10.000 de lei. Rata cuponului este de 5,6%.In prezent, la Bursa de Valori Bucuresti sunt tranzactionate patru emisiuni de obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti.Potrivit unui comunicat al Primariei Capitalei, a fost finalizata emisiunea si plasamentul unui numar de 55.500 obligatiuni cu o valoare nominala totala de 555.000.000 de lei, denominate in RON, emise in forma dematerializata prin inscriere in cont, negarantate, neconvertibile, cu o rata anuala fixa a dobanzii de 5,6% si o scadenta de 10 ani (respectiv, 23 aprilie 2028).Plasamentul a avut loc in scopul refinantarii transei de obligatiuni scadente in data de 4 mai 2018, transa care prezinta o parte din datoria publica locala contractata de Municipiul Bucuresti prin programul de obligatiuni lansat in anul 2015.Obligatiunile au fost vandute in Romania unui numar de 24 investitori calificati, iar plasamentul a fost realizat de asocierea formata din: Banca Comerciala Romana, BRD - Groupe Societe Generale si Raiffeisen Bank.In cadrul plasamentului (bookbuilding) care a avut loc in data de 18 aprilie 2018, obligatiunile au fost subscrise la preturi diferite (pret multiplu). Ofertele competitive au variat de la 102,052% pana la 100,000% din valoarea nominala, iar suprasubscrierea a fost in suma de 284,02 milioane lei. Suma totala incasata de Primaria Capitalei, ca urmare a vanzarii obligatiunilor in plasament, a fost de 557.807.431 lei, rezultand prime de emisiune de 2.807.431 lei si un echivalent de dobanda de 5,53% pentru emitent."Incasarea primelor de emisiune reprezinta o premiera pentru o emisiune de obligatiuni lansata de o autoritate publica locala din Romania", precizeaza PMB. ...citeste mai departe despre " Primaria Capitalei scoate la tranzactionare obligatiuni de jumatate de miliard de lei " pe Ziare.com