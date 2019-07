In trimestrul doi, compania a raportat un profit net in scadere la 823 milioane de lei, de la 1,151 miliarde de lei in primele trei luni ale anului. In T2 2018 OMV Petrom raporta un profit net de 434 milioane de lei.Profitul net pe actiune, dupa prima jumatate a anului, este de 0,0349 lei, fata de 0,0227 in primul semestru din 2018.Valoarea vanzarilor consolidate, de 11,320 miliarde de lei, obtinuta in primul semestru, a crescut cu 15% comparativ cu perioada similara a anului trecut, ca urmare a evolutiei pozitive a preturilor si volumelor la produsele petroliere si electricitate, partial contrabalansate de volumele mai mici ale vanzarilor de gaze naturale.Investitiile in valoare de 1,713 miliarde de lei au scazut cu 19% fata de cele 2,102 miliarde de lei realizate in primele sase luni ale anului trecut. Pentru intregul an, OMV Petrom estimeaza investitii de 4 miliarde de lei, 75% din suma urmand sa fie directionata in Upstream (explorare si productie - n.red.).Dupa primele sase luni din 2019, OMV Petrom are 12.767 salariati, in scadere de la 13.421 in perioada similara a anului trecut. ...citeste mai departe despre " OMV Petrom - profit net in crestere cu 53%, dupa primele sase luni din 2019 " pe Ziare.com