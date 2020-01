Orban amana prin OUG, pana la 1 august, cresterea alocatiilor: Si daca am vrea, nu putem!

"Propunerea e de a introduce ordonanta de urgenta pe ordinea de zi cu propunerea ca termenul sa se proroge pana la 1 august", a Alexandru.Ludovic Orban a anuntat ca aproba introducerea OUG pe ordinea de zi si ca este necesara pentru ca nu sunt bani la buget, dand de inteles ca alternativa ar fi cresterea taxelor si impozitelor."Din 2008 cresterile alocatiilor de copii au fost realizate la initiativa PNL. In 2015, prima oara, dupa ce timp de 7 ani nu fusesera crescute, si apoi in 2019. Aparitia acestui proiect de lege, aparitia intempestiva prin care tot in 2019, cand noi am reusit cresterea alocatiilor pentru copii prin dezbarerea la Legea Bugetului de stat, ne-a creat o problema foarte mare.Efortul bugetar necesar pentru a sustine o a doua dublare, practic, in 2019, a alocatiilor e de peste 6 miliarde de lei. Sigur ca ne dorim cresterea alocatiilor si le vom ceste. De altfel, au si crescut de la 1 ianuarie datorita unui proiect de lege initiat tot de noi", a spus Orban, referindu-se la crestrea alocatiilor cu rata inflatiei, lege adoptata anul trecut de Parlament."Practic, si daca am vrea, nu putem, pentru ca intrarea eventuala in vigoare a acestui proiect de lege e ulterioara intrarii in vigoare a Legii Bugetului. Avem posibilitatea de a face rectificare, care rectificare bugetara o putem face doar dupa 1 iulie.Sigur ca daca ne vin niste venituri suplimentare vom face rectificare, dar asa cum ne-am angajat nu vrem sa crestem nicio taxa si niciun impozit", a explicat Orban, aratand ca totul a fost un joc murdar al celor de la PSD.In decembrie 2019, Camera Deputatilor a votat, decizional, initiativa legislativa a PSD care prevede dublarea alocatiei pentru copiii intre 2 si 18 ani, suma care ajunge la 300 de lei, respectiv la 600 de lei pentru copiii cu handicap. Iohannis a promulgat legea, spunand ca nu poate sa o refuze. Intrebat miercuri ce se intampla cu dublarea alocatiilor, Iohannis a spus ca guvernul va gasi resursele."In cateva luni, Guvernul va gasi resursele", a promis Iohannis, care a subliniat ca si el, si Executivul isi doresc sa gaseasca aceste resurse necesare pentru majorarea alocatiilor.Cat despre varianta de a obtine acesti bani prin eliminarea pensiilor speciale, pre ...citeste mai departe despre " Orban amana prin OUG, pana la 1 august, cresterea alocatiilor: Si daca am vrea, nu putem! " pe Ziare.com