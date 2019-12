Orban da asigurari ca salariul minim se va majora, dar nu spune cu cat. Cresterea euro nu il sperie

"Sigur ca patronatele sustin in cea mai mare parte propunerea noastra. In ceea ce priveste sindicatele, au venit cu niste propuneri pe care le analizam, dar ele vor sta mai degraba la baza discutiilor ulterioare, pe care le vom avea in cursul anului viitor, pentru a defini mecanismul legal prin care se va stabili cresterea salariului minim. Am retinut dorinta unora de a ne baza pe prognoze pe anul care urmeaza.Sigur ca de multe ori prognozele... Va dau numai un exemplu: bugetul pe 2019 a fost construit pe o prognoza de crestere economica de 5,5% si in realitate cresterea economica pe 2019 probabil va fi in jur de 4%", a declarat Orban la finalul evenimentului de lansare a bancnotei aniversare cu tema "Desavarsirea Marii Uniri - Ion I. C. Bratianu".Intrebat daca salariul minim va creste de la 1 ianuarie, Orban a raspuns: "Va creste. Facem analize si punem in modelul nostru propunerile care au fost formulate, in special de confederatiile sindicale, si vom lua o decizie sper cat mai repede".De ce creste euroPe de alta parte, premierul sustine ca nu exista motive de ingrijorare in privinta deprecierii leului."In mod evident acest curs de schimb este determinat de foarte multi factori. Se stie ca decembrie este o luna in care creste consumul. Noi avem un deficit comercial foarte mare, nevoia de produse din import in luna decembrie creste foarte mult si din cauza asta exista o cerere foarte mare de euro care creeaza presiune asupra cursului de schimb euro-leu", a precizat Ludovic Orban, prezent la un eveniment la Banca Nationala a Romaniei ( BNR ).In ultimele patru saptamani, leul si-a accentuat tendinta de depreciere demarata in septembrie, in raport cu moneda unica europeana, atingand noi minime istorice atat pe interbancar, cat si pe piata valutara.Leul a castigat teren in fata euro in ultimele zile, insa euro continua sa se tranzactioneze in preajma maximului istoric de 4,7808 lei inregistrat joi, 21 noiembrie.Vezi si Sindicalistii dau detalii despre intalnirea cu Orban pe salariul minim: Ce propunere au avut si ce le-a raspuns premierul ...citeste mai departe despre " Orban da asigurari ca salariul minim se va majora, dar nu spune cu cat. Cresterea euro nu il sperie " pe Ziare.com