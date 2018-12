Ordonanta de urgenta privind fondurile suverane a trecut de Comisia economica a Senatului

Comisia a discutat si si-a dat votul pe amendamentele propuse de Silvia Dinica, senator USR si secretar al Comisiei. Unul dintre ele este cel privind proiectul sustenabil, care a fost redefinit drept "proiectul de investitii viabil care contribuie la dezvoltarea economica a tarii, care tine cont de impactul social si de cel asupra mediului si care asigura o dezvoltare viabila asupra generatiilor actuale si viitoare", informeaza Mediafax.De asemenea, Comisia economica a Senatului a decis, ca urmare a unui amendament propus de Dinica, ca membrii unui fond suveran sa nu faca parte dintr-un partid politic. Ministerul Finantelor Publice nu a sustinut acest amendament.Ordonanta de urgenta privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare si investitii a fost adoptata in 15 noiembrie de Guvern.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a precizat ca va exista un capital de 9 miliarde de lei iar infintarea Fondului Suveran va contribui la dezvoltarea economiei Romaniei.Potrivit lui Teodorovici, forma legala de organizare a acestor fonduri este de societati pe actiuni, iar conditiile de functionare se vor stabili prin hotarari de guvern.Ponta a prezentat documente care arata ca Guvernul a adoptat OUG desi stia ca e neconstitutionalaUlterior, fostul premier PSD Victor Ponta a publicat un document prin care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, informeaza Guvernul ca ordonanta de urgenta pentru constituirea Fondului Suveran este neconstitutionala."Rechizitoriul impotriva celor vinovati de constituirea Fondului Suveran de Investitii (cel mai mare jaf din avutia Romaniei din ultimii 100 de ani) trebuie sa inceapa de azi! Si azi va prezint primele dovezi - documentul oficial prezentat ieri 15 noiembrie Guvernului de catre Ministerul Justitiei in care se arata ca Ordonanta este NECONSTITUTIONALA!Fac precizarea ca Liviu Dragnea nu a semnat nicaieri - este doar un instigator/ cei bagati in fata si care si-au pus semnatura pe aceasta ordonanta (din prostie, lacomie sau lasitate) sunt vinovati de subminarea economiei nationale, tradare, abuz in serviciu si vor petrece multi ani in fata justitiei!", a scris pe Facebook Victor Ponta.Toader, raspunsuri evaziveIntrebat de jurnalisti despre documentu ...citeste mai departe despre " Ordonanta de urgenta privind fondurile suverane a trecut de Comisia economica a Senatului " pe Ziare.com