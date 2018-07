OTP Bank anunta ca la anul vom avea ROBOR de 3,5%

"ROBOR-ul a crescut foarte mult din mai multe motive: lichiditatea a disparut, conditiile externe s-au inrautatit, de aceea ne asteptam sa vedem pe termen scurt corectii. Putem sa vedem scaderi. Pentru decembrie, avand in vedere ca statul cheltuieste mai mult, s-ar putea ca ROBOR-ul la trei luni sa scada la 3,1%", a spus Csaba Balint, la o conferinta de presa.Potrivit acestuia, in general, daca ne uitam la ce se intampla in zona euro si in Statele Unite, trendul este de crestere, chiar daca nu in ritmul vazut pana acum.Pe anul viitor, analistii bancii se asteapta ca dobanda de politica monetara sa ajunga la 3,25%, iar ROBOR-ul sa se situeze la 3,5% sau 3,6%.Citeste mai departe despre " OTP Bank: ROBOR-ul ar putea scadea la 3,1% pana la sfarsitul anului " pe Ziare.com