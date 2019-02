OUG 114 taie si in Sanatate - Medicii si asistentele pierd pana la o mie de lei pe luna

OUG 114 si transformarea normei de hrana in drept salarial a provocat in acest ianuarie pierderi de venituri care se ridica si la peste 1.000 de lei lunar.Mecanismul prin care sunt diminuate veniturile personalului medicalPe fluturasii de salarizare ai unei asistente care lucreaza la SJ Tulcea, Sectia ATI, se observa, la aceeasi norma de munca, scaderea veniturilor cu 765 de lei.Ceea ce li s-a acordat in plus prin Legea 153/2017 privind salarizarea unitara li se ia treptat prin simple modificari ale Codului Fiscal si transferarea de la o categorie la alta a cheltuielilor.Ce s-a intamplat in cazul veniturilor medicilor se incadreaza la "schimbarea de folosofie" a salarizarii:1. Indemnizatia de hrana se impozita cu doar 10%, dupa care guvernantii au decis ca din brut sa fie platite si impozitul pe venit, dar si contributiile, adica un total de 41,5%.S-a practicat acest ultim procent inca de anul trecut, dar abia prin OUG 114 a fost reglementat, potrivit explicatiilor oferite de profesorul Viorel Rotila, manager al Federatiei Solidaritatea Sanitara.De aici au rezultat o serie de procese intentate statului, pentru retinere ilegala a sumelor aferente.2. De anul acesta, norma de hrana nu mai este drept social, ci devine drept salarial.Incepand de la 1 ianuarie, indemnizatia este inclusa in sporuri.Dar, conform Legii salarizarii, totalul sporurilor este limitat la 30% din totalul salariilor de baza ("anvelopa salariala").Conform calculelor Federatiei Solidaritatea Sanitara, introducerea indemnizatiei de hrana in limita de 30% determina o crestere a cuantumului sporurilor cu 4-5 puncte procentuale.In cazul spitalelor, vor trebui reduse sporurile pentru orele muncite sambata si duminica si alte zile libere prin lege sau pentru conditii de munca etc."Cea mai mare parte a cresterii salariilor de baza au facut-o mutand banii dintr-un buzunar in altul. Este doar marketing politic, iar noi am avertizat inca din 2017 ca vom pierde treptat bani", a declarat Viorel Rotila.Organizatia sa a lansat, miercuri seara, campania "Verificati-va fluturasii!", invitandu-i pe toti salariatii din domeniu sa li se alature, pentru a avea putere de negociere imediata cu guvernantii si a obtine compensarea acestor pierderi.Se anunta protes ...citeste mai departe despre " OUG 114 taie si in Sanatate - Medicii si asistentele pierd pana la o mie de lei pe luna " pe Ziare.com