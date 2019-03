Pacaleala Guvernului: A atacat ROBOR-ul, a introdus o noua referinta pentru credite, dar ratele nu scad

Asadar, a luat decizia de a introduce un nou mod de calcul al referintei pentru creditele in lei, se arata in proiectul de ordonanta care modifica controversata OUG 114, pus in dezbatere pe site-ul Ministerului de Finante, marti, aproape de miezul noptii si cu doar o zi inainte ca actul normativ sa ajunga pe masa Guvernului.Potrivit proiectului, creditele in lei se vor raporta la un indice de referinta calculat pe baza tranzactiilor efective, aproape in totalitate tranzactii pe termen scurt, ce va fi calculat de catre BNR trimestrial.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, anuntase inca de marti ca noua formula de calcul al referintei pentru creditele in lei se va aplica doar imprumuturilor noi. Pentru cele existente, a afirmat el, exista posibilitatea unei refinantari. Asta desi in repetate randuri a spus ca va fi valabila si pentru creditele aflate in derulare."Clar noilor credite se va aplica, iar pentru creditele in derulare, formula de schimbare este cea a cererii de refinantare. Cei care au credite vor face, probabil, o cerere de refinantare la aceeasi banca sau la alte banci, bazat pe noua formula de calcul, iar daca noua dobanda va fi mai atractiva, clar omul va decide sa se refinanteze. Daca va fi de la alta banca, clar va fi concurenta intre banci pentru a oferi romanilor o finantare mai ieftina", a spus Teodorovici marti.Refinantarea nu e pentru totiMulti dintre romanii care au credite in lei nu vor putea apela insa la refinantare pentru a trece la noua varianta de calcul a dobanzilor la credite, ramanand la cea a ROBOR-ului.Printre acestia se numara cei care au luat imprumuturi prin programul Prima Casa, a declarat pentru Ziare.com analistul bancar Dragos Nichifor."Exista o categorie de clienti captivi, care nu pot sa isi refinanteze creditele, si anume cei care au Prima Casa. Acolo nu exista legislatie care sa iti permita refinantarea creditului. Si vorbim de cel putin 200 de mii de clienti cu credite in lei, care nu pot sa isi refinanteze creditul, orice ar face, si sunt legati de ROBOR", ne-a spus Dragos Nichifor.Analistul bancar a subliniat ca ceilalti romani care au credite in lei si au posibilitatea legala sa o faca ar putea sa nu apeleze ...citeste mai departe despre " Pacaleala Guvernului: A atacat ROBOR-ul, a introdus o noua referinta pentru credite, dar ratele nu scad " pe Ziare.com