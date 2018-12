Parlamentul a plafonat dobanzile la credite. Romanilor le-ar putea fi mai greu sa se imprumute

Camera Deputatilor este for decizional in acest caz, asa ca legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis.Daniel Catalin Zamfir sustine ca proiectul sau de lege este unul "impotriva camatariei". Specialisti consultati de Ziare.com arata, insa, ca - daca va fi promulgata in forma curenta - legea ar face mai mult rau decat bine. Motivul: din cauza noilor prevederi, institutiile finaciar-bancare si non-bancare ar limita numarul de credite. Iar asta inseamna, de fapt, ca romanilor le va fi mai greu sa imprumute bani.Pentru creditele ipotecare - adica cele contractate pe cel putin 10 ani si garantate cu imobilul - dobanda nu va putea depasi cu 3 puncte procentuale rata de dobanda legala (adica dobanda de referinta a BNR , care acum este 2,5%).In plus, in cazul creditelor de consum cu o valoare mai mica de 15.000 lei, dobanda anuala efectiva nu va putea depasi cu mai mult de 50% dobanda legala. In cazul creditelor cu o valoare mai mare de 15.000 lei, dobanda anuala efectiva nu va putea depasi cu mai mult de 40% valoarea dobanzii legale.BNR a tras semnalul de alarma inca din primavara: Masurile sunt contraproductive si pot dezechilibra piataInca din luna aprilie, Banca Nationala a Romaniei (BNR) trimisese Comisiei de Buget a Camerei Deputatilor o scrisoare prin care anunta ca nu sustine proiectul de lege, de vreme ce acesta impune o limitare arbitrara a dobanzilor anuale efective (DAE).Mai exact, BNR informa ca:"Analiza realizata la nivelul bancii centrale asupra celei mai recente versiuni a proiectului (...) a concluzionat ca stabilirea unui regim de limitare a dobanzilor anuale efective (DAE) la creditele destinate consumatorilor, in mod arbitrar, nediferentiat pe categorii de produse si fara o fundamentare a plafoanelor respective in functie de caracterisicile produselor de creditare este de natura a produce dezechilibre in piata creditului si de a afecta stabilitatea financiara".In plus, BNR anunta ca e inoportun ca institutiile financiare non-bancare care "deservesc o nisa specifica a pietei" sa fie tratate in acelasi mod ca bancile, cum e prevazut in proiectul senatorului Zamfir.Mai mult chiar, alinierea institutiilor non-bancare "la conditiile aplicabile celorlalte categorii de institutii financiare" ar put ...citeste mai departe despre " Parlamentul a plafonat dobanzile la credite. Romanilor le-ar putea fi mai greu sa se imprumute " pe Ziare.com