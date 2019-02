Parlamentul face comisie sa ancheteze Consiliul Concurentei: Vrea date despre manipularea ROBOR

"Consiliul Concurentei a declansat in anul 2008 o investigatie, a inchis-o in 2013 intr-un mod dubios. Atunci, in Europa, opt banci au fost sanctionate drastic pentru constituirea de cartel, pentru manipularea EUROBOR.In Romania, in acelasi timp, opt banci au fost spalate, acea investigatie a fost inchisa intr-un mod dubios, desi existau opinii din interiorul Consiliului Concurentei, opinii scrise ale inspectorilor de acolo, cum ca s-au ascuns, s-a favorizat infractorul, deci elemente care sa ne determine sa procedam la o verificare a felului in care s-a inchis acea ancheta", a afirmat Daniel Zamfir, la finalul sedintei Biroului permanent al Senatului.Zamfir spune, in cererea aprobata de Biroul permanent al Senatulului, ca scopul anchetei parlamentare la Consiliul Concurentei este de a analiza in ce circumstante a fost deschis si inchis raportul referitor la manipularea ROBOR."Scopul si obiectivele desfasurarii anchetei parlamentare: Intrucat in spatiul public au aparut aspecte care pun la indoiala modul in care a fost intocmit si inchis raportul de investigatie al Consiliului Concurentei, ancheta parlamentara isi propune analizarea elementelor care au stat la baza intocmirii raportului de investigatie.Analizarea aspectelor cuprinse in raportul de investigatie si a celorlalte acte si lucruri care au fost intocmite pe parcursul si ulterior acestei anchete", prevede solicitarea presedintelui Comisiei economice a Senatului.Concluziile anchetei parlamentare vor fi cuprinse intr-un raport ce va fi prezentat Biroului Permanental Senatului in termen de 30 de zile lucratoare.CC va face publica investigatia din 2008Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a afirmat marti, ca institutia va face public dosarul invetigatiei privind suspiciunile de cartel intre banci la stabilirea ROBOR in octombrie 2008, iar ulterior reprezentantii institutiei vor participa la audierile din Senat."Am fost intrebati de investigatia noastra (privind o intelegere intre banci la stabilirea ROBOR, in octombrie 2008 - n.red.) . Unii dintre cei care au fost implicati in cazul respectiv se uita la dosarul acela, il pregatim sa il facem public. Pe elementele ...citeste mai departe despre " Parlamentul face comisie sa ancheteze Consiliul Concurentei: Vrea date despre manipularea ROBOR " pe Ziare.com