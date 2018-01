Pe ce se duc banii nostri si o comparatie cu restul UE. Cat de bine se traieste in Germania sau Luxemburg

In privinta cheltuielilor de consum, germanii dau cei mai multi bani pe locuinte comparativ cu ceilalti europeni.Puterea de cumparare mult diferentiata la nivel european duce si la comportamente diferite ale consumatorilor din Uniunea Europeana, informeaza Institutul Economic German de la Koln (IW) bazandu-se pe datele Oficiului European de Statistica.26,8% din cheltuielile germanilor sunt cu locuinta - inclusiv banii de intretinere, asigurari si mentenanta - afirma specialistii IW in urma unui studiu comparativ la nivel european privind structura costurilor in gospodarii. Astfel, germanii se claseaza peste media de 21,3% constatata in comunitatea statelor membre ale UE.Romanii - europenii cu cel de-al doilea cel mai mic venit pe cap de locuitor din UE - cheltuiesc aproape 37% din banii de care dispun pe mancare, bautura si tigari.Ce loc ocupa romanii in UE dupa ponderea cheltuielilor pentru imbracaminte si incaltaminteIn Marea Britanie, doar 14% din banii disponibili sunt investiti in alimente, bauturi si tutun, iar in Germania 16,5%. Media la nivel european este de 19,9%.Familiile din Grecia aloca doar 4% din buget activitatilor culturale si de petrecere a timpului liber, in timp ce britanicii sunt cei mai generosi (15%). In acelasi scop, germanii cheltuiesc 12% din banii de care dispun. Media la nivel european este de 9,9% si nu include sumele destinate cazarii in hoteluri sau iesirilor la restaurant.Luxemburg - putere de cumparare mai mare de cinci ori ca in Germania"In principiu, in tarile in care puterea de cumparare este mai mica, ponderea investitiilor in alimente, bunuri si servicii pentru acoperirea nevoilor de baza ale consumatorului este relativ mare", explica reprezentanta IW, Galina Kolev.Odata cu cresterea puterii de cumparare, consumatorii incep sa-si permita si bunuri de lux, activitati recreative sau culturale mai deosebite.Conform Fondului Monetar International, in Uniunea Europeana, cea mai mare putere de cumparare se inregistreaza in Luxemburg, iar cea mai slaba in Bulgaria.Comparativ cu Bulgaria, de exemplu, puterea de cumparare ajustata pe cap de locuitor este de 2,5 ori mai mare in Germania. Iar in Luxemburg este de 5 ori mai mare ca in Republica Federala.Daca luxemburghezii sunt europenii care isi permit ...citeste mai departe despre " Pe ce se duc banii nostri si o comparatie cu restul UE. Cat de bine se traieste in Germania sau Luxemburg " pe Ziare.com