Plafonarea dobanzilor la credite a fost votata de Senat, in ciuda avertismentelor ca va incuraja camataria

Propunerea legislativa, initiata se senatorul PNL, Daniel Zamfir, stabileste regimul dobanzilor penalizatoare in raporturile juridice dintre consumatori si profesionisti, inclusiv comercianti, precum si faptul ca dobanda conventionala, atat cea remuneratorie, cat si cea penalizatoare, platibila conform contractului de catre consumator, nu poate depasi cu de 2,5 ori mai mult dobanda de referinta a Bancii Nationale.Propunerea legislativa prevede ca masurile dispuse se aplica si contractelor aflate in derulare la data intrarii in vigoare a legii.Potrivit unui amendament adoptat de Comisia de buget, Comisia economica si Comisia juridica, "dobanda efectiva anuala privind contractile de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum si contractele de credit pentru condumatori, nu poate depasi: a) de mai mult de 2,5 ori dobanda legala, in cazul creditelor ipotecare sau imobiliare, astfel cum sunt acestea definite de Legea nr.90/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare; pentru evitarea oricarei confuzii, este credit ipotecar sau imobiliar orice credit contractat de consumatori pe o perioada mai mare de 10 ani, garantat cu o ipoteca asupra imobilului cumparat, construit, reabilitat, extins sau consolidat ori cu un alt imobil, proprietatea debitorului sau a unui tert garant; b) 18% pe an, in cazul creditelor de consum; pentru evitarea oricarei confuzii, este credit de consum orice credit contractat de consumatori care nu indeplineste criteriile pentru a fi considerat credit ipotecar sau imobiliar".Senatorul PNL, Iulian Dumitrescu, a declarat ca senatorii liberali nu sustin acest proiect de lege, char daca este initiata de un coleg de-al lor."Nu sunt multumit de activitatea bancilor din Romania. Si eu am avut dificultati cand am incercat sa iau un credit. Nu despre asta este vorba in aceasta lege. Vreau sa-i intreb pe initiatori ce aveti cu milioanele de romani care au depozite la banci? Bancile nu folosesc banii lor, daca plafonam depozitele la credite, micsoram dobanzile la depozite. Daca plafonam dobanzile, o sa scada oferta de creditare. Prin aceasta lege favorizati multinationalele in dauna sutelor de mii de firme romanesti de IMM. Ce aveti cu romani