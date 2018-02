Plafonarea dobanzilor la credite - o masura buna pentru romani? Accesul la credite va fi mai dificil, comisioanele mai mari si va inflori camataria

Aparent, se poate spune ca masura este buna, pentru ar micsora povara romanilor care au credite la banci sau la IFN -uri. O analiza a posibilelor efecte arata ca de fapt nu este deloc asa. Asta pentru ca exista riscul ca accesul la credite sa fie limitat, institutiile bancare sa introduca diverse comisioane de acordare a imprumuturilor si, in plus, masura ar putea duce la inflorirea... camatariei.Dan Suciu, purtator de cuvant al BNR , a declarat pentru Ziare.com, ca daca proiectul de lege va fi adoptat in forma actuala, este posibil ca bancile sa nu mai acorde credite usor, iar populatia va fi prima care va avea de suferit."S-ar putea sa avem constrangere la accesul la credite. Asta este unul dintre pericole, adica la banci sa fie o inhibare sa dea credite si nu stiu daca mai ajuta populatia. In Europa sunt situatii extrem de diferite de la o tara la alta si toate intre ele sunt complet diferite si sunt complet diferite de ce s-a propus la noi.Intentia este de a stabiliza dobanzile mai ridicate, dar raportarile sunt bazate pe niste studii de impact, aprofundate, atente. La noi cifrele nu stiu cum au fost alese. Situatiile sunt extrem de diferite, nu exista un calapod, trebuie spus foarte clar ca nu toate tarile au asemenea interventii", a declarat Dan Suciu.ARB avertizeaza: Initiativa are un impact major asupra consumatorilor, institutiilor de credit si a economieiAsociatia Romana a Bancilor (ARB) nu sustine acest proiect de lege. Florin Danescu, presedintele executiv al ARB, a declarat pentru Ziare.com ca initiativa va avea un impact major asupra consumatorilor, institutiilor de credit si a economiei."Asociatia Romana a Bancilor nu sustine procesul de amendare a OG 13/2011 in sensul unei limitari arbitrare si administrative a dobanzii remuneratorii si penalizatoare in ceea ce priveste institutiile de credit. Vom reveni cu o analiza de impact detaliata in scurt timp pentru ca toti decidentii si publicul sa inteleaga nu numai impactul de instanta intai dar si pe cel de instanta a doua.Aceasta initiativa are un impact major asupra consumatorilor, institutiilor de credit si a economiei", a declarat Florin Danescu, presedintele executiv Asociatia Romana a Bancilor.Urmarile plafonarii ...citeste mai departe despre " Plafonarea dobanzilor la credite - o masura buna pentru romani? Accesul la credite va fi mai dificil, comisioanele mai mari si va inflori camataria " pe Ziare.com