Citu a precizat ca a discutat cu reprezentantii BNR si cu sistemnul bancar despre ordonanta de urgenta ce va fi adoptata maine in acest sens, a propus varianta de amanare cu pana la 9 luni, iar a a fost agreata.Ministrul de Finante spune insa ca ramane de vazut daca asa va ramane OUG ce va fi adoptata in sedinta de guvern de joi."Solutia pe care o propune Ministerul Finantelor, pe care am propus-o Bancii Nationale a Romaniei si sistemului bancar este una care ia in calcul mai multe elemente. In primul rand, m-am gandit la perioada de timp, nu stim exact cat timp o sa dureze aceasta perioada, si atunci am zis ca cei care doresc sa aiba ratele amanate la banca pot sa o faca pana la 9 luni de zile. Este un termen pe care l-am discutat cu BNR si cu sistemul banca. Pana la noua luni de zile este propunerea cu care am mers eu si a fost agreata de BNR si sistemul bancar. Ramane de vazut daca asa va ramane ordonanta de urgenta", a spus Citu intr-un mesaj postat pe Facebook -Stire in curs de actualizare- ...citeste mai departe despre " Plata ratelor la banca, suspendata pana la 9 luni. Citu: Ramane de vazut daca asa va ramane OUG " pe Ziare.com