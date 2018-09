Prabusirea Bitcoin: Ce inseamna sa iti pierzi economiile de-o viata

Fara prea multa experienta in investitii, in noiembrie 2017, Russell, care lucreaza in domeniul imobiliar, a decis sa bage 120.000 de dolari in Bitcoin, relateaza CNN. Intr-o singura luna, suma s-a transformat in 500.000 de dolari."M-am trezit intr-o dimineata si facusem 12.000 de lire sterline (15.600 de dolari) si a continuat tot asa. Ma gandeam, asta inseamna ipoteci platite, vacantele la care am visat mereu", povesteste Russell.Bula de sapun s-a spart curand. In decembrie, Bitcoin depasise 20.000 de dolari. Dupa aceea, a urmat colapsul. In prezent, moneda se tranzactioneaza la 6.300 de dolari. Incercand sa-si atenueze pierderile, Russell a mutat o parte din bani pe Bitcoin Cash, o ramura a Bitcoin, si pe alte monede virtuale, printre care Ethereum si Ripple. Nu a functinonat si a ajuns in final sa piarda 96% din investitia initiala."A fost devastator, chiar traumatizant. Am vazut in presa povestile unor miliardari care au dat faliment si ma gandeam cum se poate intampla, cum poti sa pierzi atatia bani. Si iata-ma in aceasta pozitie", spune Russell.Nu este singurul. Explozia valorii monedelor virtuale inregistrata pe parcursul anului trecut a atras un val de investitori lipsiti de experienta, potrivit lui Michel Rauchs, cercetator in criptomonede si blockchain la Cambridge Centre for Alternative Finance."Investitori din retail, studenti, gospodine, chiar si bunici au fost atrasi de promovarea intensa. Mass media le-a spus ca aceasta este o oportunitate unica in viata. Au cumparat cand valoarea atinsese varful, iar acum suporta pierderi masive", spune Rauchs.Viitorul monedelor virtuale este in acest moment invaluit in incertitudini."Frenezia pe care am vazut-o si volatilitatea pretului Bitcoin seamana in mod clar foarte mult cu alte bule financiare care s-au intamplat in repetate randuri de-a lungul istoriei noastre economice", spune Benedetto De Martino, economist la University College London.Febra care i-a cuprins pe investitori s-a potolit in ultimele luni. Nume grele precum Warren Buffett si CEO-ul JPMorgan Jamie Dimon i-au avertizat pe oameni sa stea departe de Bitcoin.Insa unii antreprenori din domeniu vad acest roller coster al evo ...citeste mai departe despre " Prabusirea Bitcoin: Ce inseamna sa iti pierzi economiile de-o viata " pe Ziare.com