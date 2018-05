Premierul Dancila se intalneste azi cu Mugur Isarescu, pentru a discuta despre ROBOR si inflatie

Momentan nu se cunoaste ora la care va avea loc reuniunea, pentru ca Biroul de Presa al Guvernului ne-a precizat ca nu detine aceasta informatie.Initial, intalnirea dintre cei doi a fost anuntata saptamana trecuta de ministrul de Finante, Eugen Teodorovici."Joia viitoare va avea loc o intalnire intre doamna prim-ministru si domnul guvernator si echipa domniei sale. Va fi o discutie legata de ROBOR, dar si despre alte subiecte. Vom vedea care sunt argumentele BNR, astfel incat lucrurile sa se schimbe", a precizat Teodorovici.El a subliniat ca nici Ministerul de Finante si nici Guvernul nu sunt vinovati pentru cresterea fara incetare a ROBOR si a dat vina pe BNR."Stiti foarte bine ca nu e atributul ministerului nivelul ROBOR-ului in piata, este atributul Bancii Nationale", a declarat Teodorovici, intrebat ce pot face autoritatile in legatura cu indicele ROBOR care a crescut foarte mult in ultimul an.Totodata, miercuri seara, Teodorovici a declarat ca Ministerul Finantelor si Banca Nationala colaboreaza si trebuie ca lumea sa inteleaga, dupa intalnirea care va avea loc joi, intre premierul Viorica Dancila si guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, ca este o colaborare foarte importanta intre cele doua structuri, iar declaratii precum "Guvernul incaleca Banca Nationala", in afara tarii, unde oamenii au o alta logica, reprezinta ceva de speriatDancila trebuia sa discute si cu Iohannis despre conflictul dintre Guvern si BNR, dar a refuzatVineri, Viorica Dancila a fost invitata de presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, pentru a discuta despre conflictul dintre Guvern si BNR, insa premierul a refuzat sa se prezinte la intalnire.Ulterior, seful statului a sustinut o declaratie de presa in care i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila, pentru ca nu face fata pozitiei de prim-ministru. Mai mult, seful statului a afirmat ca ii retrage increderea premierului.Potrivit sefului statului, Viorica Dancila a preferat sa execute ordinele venite de la partid, transformand Guvernul intr-o vulnerabilitate.ROBOR se afla la cel mai mare nivel din ultimii 3 ani si jumatateIndicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe din creditele in lei, a crescut din nou.Indicele a ajuns, miercuri, la nivelul de 2,47%, cel mai mare din luna octombrie 2014, ...citeste mai departe despre " Premierul Dancila se intalneste azi cu Mugur Isarescu, pentru a discuta despre ROBOR si inflatie " pe Ziare.com