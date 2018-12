Presedintele Bancii Centrale Europene: Raspandirea ideologiei iliberale ameninta euro

Oficialul Bancii Europene a mai avertizat ca o uniune monetara realizata doar pe jumatate ar putea fi in pericol in cazul urmatoarei crizei. In acest context, el a sustinut ca este nevoie de schimbari in ceea ce priveste modul in care opreaza blocul euro."Fascinatia legata de reglementarile si regimurile iliberale se raspandeste; vedem pasi mici facuti inapoi in istorie. Numai continuand sa progresam, eliberand energiile individuale, dar si promovand echitatea sociala, vom salva (Proiectul European) prin democratiile noastre, cu unitate de scop", a spus Draghi, sambata, la Pisa.Considerat salvatorul monedei euro, presedintele BCE a invocat nevoia unei separari mai profunde a riscului privat, necesitatea de a finaliza uniunea bancara si pe cea financiara. Acesta a mai considerat ca un sistem de sprijin largit la nivel european ar putea ajuta tarile mai slabite in cazul unor piete "stresate"."In lipsa unor mecanisme adecvate de sprijin la nivelul zonei euro, la nivel individual, tarile dintr-o uniune monetara pot fi expuse unei dinamici autoimplinite pe pietele datoriei suverane", a spus Draghi, in ceea ce pare a fi un avertisment probabil pentru Italia, ale carei costuri de imprumut au crescut accelerat pe fondul unei scuze privind majorarea planurilor de cheltuieli ale Uniunii Europene.Care ar fi solutiile?Dar Draghi a mai spus ca euro astazi nu este la fel de rigid cum sustin unii. Chiar daca este prea puternica pentru unii membri si prea slaba pentru ceilalti, aceasta nealiniere a scazut, de fapt, in ultimii ani, a sustinut el.Devalorizarea monedei ar oferi, de asemenea, putine beneficii, deoarece o devalorizare atat de mare ar fi necesara pentru a obtine un avantaj real, ar ameninta existenta pietei unice a Europei si bunastarea celor mai saraci membri ai societatii.De asemenea, devalorizarea monedei ar oferi putine beneficii, deoarece ar fi nevoie de o devalorizare atat de mare, pentru a obtine un avantaj real, incat ar ameninta existenta pietei unice a Europei si bunastarea celor mai saraci membri ai societatii. ...citeste mai departe despre " Presedintele Bancii Centrale Europene: Raspandirea ideologiei iliberale ameninta euro " pe Ziare.com