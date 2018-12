Previziuni sumbre ale analistilor CFA pentru 2019: ROBOR de 3,64%, inflatie de peste 4% si un euro mai scump

Analistii CFA (Chartered Financial Analyst) estimeaza o rata anuala a inflatiei de 4,23% in urmatoarele 12 luni.Indicatorul de Incredere Macroeconomica ia valori intre 0 (lipsa increderii) si 100 (incredere deplina in economia romaneasca).In luna noiembrie, fata de luna anterioara, indicatorul a scazut cu 4,1 puncte, pana la valoarea de 44,3 puncte.Fata de aceeasi luna a anului anterior, indicatorul a crescut cu 0,2 puncte. Ambele componente ale indicatorului au contribuit la aceasta evolutie."Astfel, indicatorul conditiilor curente a scazut fata de luna anterioara cu 7 puncte, pana la valoarea de 55,6 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, indicatorul conditiilor curente a scazut cu 4,1 puncte) . Indicatorul anticipatiilor a scazut cu 2,6 puncte pana la valoarea de 38,7 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, indicatorul anticipatiilor a crescut cu 2,4 puncte) ", se arata in comunicat.In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 83% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala) . Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,6991, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,7427.Totodata, rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (decembrie 2019/decembrie 2018) a inregistrat o valoare medie de 4,23%.Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a scazut in noiembrie la 3,43%, de la 4,25% in octombrie, potrivit datelor publicate recent de Institutul National de Statistica ( INS )."Sunt de remarcat anticipatiile de majorare a ratelor de dobanda (fata de valorile actuale) la leu atat pentru scadentele pe termen scurt (3 luni), cat si pentru cele pe termen mediu (5 ani), peste 61%, si respectiv peste 64%, dintre participantii la sondaj anticipand aceasta evolutie.Astfel, rata medie a ROBOR cu scadenta de 3 luni anticipata peste 12 luni este 3,64%, iar randamentul obligatiunilor suverane denominate in lei cu scadenta de 5 ani este de 4,78%. Ca urmare, avand in vedere rata anticipata a inflatiei, pentru scadent ...citeste mai departe despre " Previziuni sumbre ale analistilor CFA pentru 2019: ROBOR de 3,64%, inflatie de peste 4% si un euro mai scump " pe Ziare.com