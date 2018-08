Previziuni sumbre ale analistilor: ROBOR va ajunge la o medie de 4,16%, iar un euro va fi 4,76 lei

Conform datelor analizate in cadrul sondajului CFA Romania, in ceea ce priveste cursul de schimb euro/leu, in jur de 85% dintre participanti anticipeaza o depreciere a monedei nationale in urmatoarele 12 luni, in comparatie cu valoarea actuala.Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de sase luni este de 4,7224, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,7688.De asemenea, rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (iulie 2019/iulie 2018) a inregistrat o valoare medie de 4,66%.In plus, sunt de remarcat anticipatiile de majorare a ratelor de dobanda (fata de valorile actuale) la leu atat pentru scadentele pe termen scurt (3 luni), cat si pentru cele pe termen mediu (5 ani), 94%, respectiv 87% dintre participantii la sondaj anticipand aceasta evolutie."Astfel, rata medie a ROBOR cu scadenta de 3 luni anticipata peste 12 luni este 4,16%, iar randamentul obligatiunilor suverane denominate in lei cu scadenta de 5 ani este de 5,28%.Ca urmare, avand in vedere rata anticipata a inflatiei, pentru scadentele pe termen scurt, sunt anticipate in continuare dobanzi real negative", se arata in comunicatul CFA Romania.Cat priveste Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA Romania acesta a crescut, in iulie, fata de luna anterioara, cu 1,4 puncte, pana la valoarea de 45,1 puncte, in conditiile in care in iulie 2017, acelasi indicator scazuse cu 14,5 puncte.In acelasi timp, Indicatorul conditiilor curente a scazut fata de luna anterioara cu 2,1 puncte, pana la valoarea de 59,8 puncte, comparativ cu intervalul similar din anul anterior, cand acelasi indicator coborase cu 15,2 puncte.Nu in ultimul rand, Indicatorul anticipatiilor s-a majorat cu 3,1 puncte, ajungand la 37,8 de puncte, dupa ce, in iulie 2017, indicatorul scazuse cu 14,2 puncte.Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni, iar participantii sunt membri ai CFA Romania si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenului CFA.Citeste si: Dobanzile ar trebui sa mai creasca! Ce se va intampla cu ROBOR si cursul de schimb si care sunt adevaratele cauze ale inflatiei InterviuAnalisti CFA R ...citeste mai departe despre " Previziuni sumbre ale analistilor: ROBOR va ajunge la o medie de 4,16%, iar un euro va fi 4,76 lei " pe Ziare.com