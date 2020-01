Previziuni sumbre pentru cursul euro/leu in 2020. Efectele se vor simti din primele luni ale anului

Euro trece de pragul de 4,8 lei in 2020

Mai exact, in 21 noiembrie, euro a atins 4.7808 lei, acesta fiind cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR. Si, din pacate, vestile nu sunt deloc imbucuratoare, pentru ca potrivit estimarilor analistilor financiari, euro isi va continua cresterea si in 2020.Potrivit celor mai recente date privind Indicatorul de Incredere Macroeconomica, majoritatea analistilor financiari CFA Romania estimeaza ca in 2020 cursul leu-euro se va deprecia.Astfel, peste 85% dintre participantii la sondajul CFA Romania au anticipat o depreciere a monedei nationale in urmatoarele sase luni, pana la 4,8256 lei, iar pentru orizontul de 12 luni la 4,8663 lei.La randul sau, Ionut Dumitru, economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania si fostul sef al Consiliului Fiscal, a declarat recent pentru Ziare.com ca este greu de facut o predictie clara, dar estimarile arata ca, la finalul anului 2020, un euro ar putea ajunge la 4,9 lei. Insa, spune el, este posibil ca acest scenariu sa fie destul de cuminte."Sunt greu de dat predictii, avem o continuare a deprecierii la 4,9 la finalul anului viitor. Dar este posibil ca acest scenariu sa fie destul de cuminte, raportat la nevoia de ajustare a deficitului de cont curent. Si e de dorit ca ajustarea sa se produca acolo unde trebuie, in politica fiscala.Daca deciziile din sfera politicii fiscal-bugetare intarzie sa apara si vor fi amanate corectiile pentru dupa alegerile din 2020, adica in 2021, presiunea pe curs se va accentua", considera Ionut Dumitru.Totodata, BCR estimeaza un curs de 4,85 lei/euro la finalul lunii septembrie 2020, iar prognoza Bancii Transilvania este de 4,81 lei/euro in 2020.Si Reuters a facut recent o previziune privind cursul euro-leu. Astfel, potrivit unui sondaj, analistii citati de Reuters considera ca leul va inregistra cea mai mare depreciere dintre cele ale monedelor importante din Europa Centrala si de Est, de 1,5%, pana la 4,85 lei/euro.Citeste mai departe despre " Previziuni sumbre pentru cursul euro/leu in 2020. Efectele se vor simti din primele luni ale anului " pe Ziare.com