Suma ajunge la Promax Print printr-un contract de achizitie directa, din Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice (SICAP), citat de Banii Nostri.Pentru acesti bani, firma se va ocupa de organizarea festivalului Creative Fest care va avea loc la Romexpo in perioada 27-29 septembrie.Serviciile contractate constau in inchiriere scena, structuri layher, sistem de sonorizare, lumini, video, conectia aferenta, personal tehnic specializat, servicii profesionale de filmare, transport tur/retur, montare/demontare in conformitate cu caietul de sarcini.Creative Fest este un festival de muzica, arta urbana, demonstratii de graffiti si freestyle, space painting, 3D urban art si acrobatii cu skateboard si biciclete.Foto: Facebook /Banii NostriCiteste si:Primaria Capitalei a dat aproape 600.000 de euro pe festivalul de trupe care imita alte trupeFirea chiar a dat 386.000 de euro pe concertul de Ziua Europei, dar spune ca O-Zone meritaA.G. ...citeste mai departe despre " Primaria Capitalei da 800.000 de lei pentru un festival cu grafitti si free style " pe Ziare.com