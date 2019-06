Primarii din tara se intalnesc cu Teodorovici: Discuta despre problemele cu banii

"Vom avea o intalnire cu toate cele patru structuri asociative si logica discutiei va fi aceeasi cu cea pe care am avut-o cu primarii de sector si cu primarul general, adica primele trei luni din 2019 sunt sume pe care dansii le vor primi la momentul rectificarii, pentru ca a fost diferenta de impozit pe venit de la 71,5 in prima parte a anului si dupa aceea, cand legea bugetului a fost aprobata, cu 100%, de aici vine diferenta", a spus Teodorovici la Palatul Parlamentului.El a adaugat ca situatiile sociale vor fi analizate caz cu caz si este posibil ca acest serviciu sa fie luat de la primarii, daca se doreste acest lucru, desi Guvernul a platit 90% din fondurile necesare."Putem sa luam si inapoi, daca se doreste, acest serviciu, dar sa nu uitam ca legea spune ca se plateste pana la 90% din cost, noi anul trecut am dat 90%, dar legea spune pana la 90%, putem sa avem si o astfel de abordare. (...) Va dati seama ca nu asta este ideea (ca acest serviciu sa revina de la primarii la Guvern - n.red.), dar tot timpul, daca se cer anumite sume de bani, trebuie sa vedem exact care este motivul pentru care sunt diferentele acestea si, punctual, inclusiv in acest fel, se pot regla problemele", a explicat ministrul.Teodorovici a afirmat ca primariile trebuie sa faca o ancheta serioasa in legatura cu felul cum sunt dati acesti bani si va exista o discutie intre Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii si Ministerul de Finante in legatura cu modul in care se elibereaza acele certificate medicale."Au fost foarte multe discutii la nivel local, primarii care spun foarte clar ca se trezesc efectiv cu aceste documente pe care trebuie sa le onoreze si de multe ori chiar dansii au spus ca sunt situatii care nu bat cu ceea ce scrie pe certificatul medical", a precizat el.Intrebat cum se va rezolva problema burselor pe care primarii nu pot sa le mai plateasca, Ministrul de Finante a aratat ca edilii trebuie sa plateasca "ce prevede legea ca obligatie"."Exista un temei legal in baza caruia se pot da burse, nu inseamna o obligatie a legii. Deci, fiecare primar in parte isi face o analiza, banii sunt cei care sunt, nu face Ministerul de Finante sau cineva din pix la nivel de guvern alocarea vreunei sume.Stim foarte bine, sunt formule foarte clare si primarii le stiu foarte bine, dar, di ...citeste mai departe despre " Primarii din tara se intalnesc cu Teodorovici: Discuta despre problemele cu banii " pe Ziare.com