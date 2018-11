Compania Nationala Posta Romana (CNPR) a anuntat ca, vineri si sambata, toate subunitatile postale din mediul urban si rural vor fi inchise."Programul anuntat este in conformitate cu prevederile Codului Muncii, potrivit carora zilele de 30 Noiembrie - Sfantul Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei, si 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei sunt declarate zile de sarbatoare legala, in care nu se lucreaza. Ca urmare a programului anuntat, este posibil ca trimiterile postale prezentate in aceasta perioada sa inregistreze timpi mai mari de circulatie", se arata in comunicat. Raiffeisen Bank a anuntat ca vor ramane deschise doar unitatile din unele retele comerciale."Zilele de 30 noiembrie si Sarbatoarea Nationala, 1 Decembrie, sunt zile nelucratoare in unitatile Raiffeisen Bank, inclusiv pentru Departamentul Servicii Clienti (Call Center), cu exceptia unitatilor din cadrul retelelor de tip hypermarket, Selgros si a mall-urilor", se arata in comunicat.Si Enel a anuntat ca unitatile sale vor fi inchise vineri si sambata."Toate magazinele Enel din municipiul Bucuresti, judetele Ilfov si Giurgiu vor fi inchise vineri 30 noiembrie si sambata 1 decembrie, 2018, zile libere legale", se arata in comunicat. ...citeste mai departe despre " Programul bancilor si Postei in minivacanta de 1 Decembrie " pe Ziare.com