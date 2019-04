Proiectul lui Dragnea prin care vrea sa aduca aurul BNR in tara mai are un singur pas pana la adoptare

Luni, proiectul a trecut si de Comisia Juridica.Initiativa mai are un singur pas de trecut pana la adoptare - dezbaterea in plenul Camerei Deputatilor. Pe ordinea de zi a sedintei de azi nu se afla si acest proiect, astfel ca cel mai probabil acest lucru se va intampla saptamana viitoare.Din proiect a fost eliminat azi punctul care prevedea ca BNR poate depozita aur in strainatate, dar nu mai mult de 5% din totalul rezervei."Am renuntat la acea propunere initiala, care spunea ca BNR poate sa depoziteze aurul in strainatate, dar nu mai mult de 5% din totalul rezervei de aur si exclusiv in scopul obtinerii de venituri. Pentru ca, pe de o parte, exista suspiciunea unei tangente a zonei de administrare, care revine exclusiv BNR si ar putea sa duca la discutii inutile legate de valoarea la care se raporteaza acesti 5%, intrucat totalul rezervei de aur, fiind constituit de BNR, bineinteles ca BNR ar putea sa modifice in mod constant valoarea totala si implicit cota de 5%", a explicat Nicolae, citat de Agerpres.Propunerea BNR, asumata de USR, potrivit careia Parlamentul sa fie informat pentru aurul detinut in tezaur in tara sau depozitat in strainatate, a fost respinsa.Totodata, deputatii PSD-ALDE au respins si amendamentul USR care elimina articolul care restrange dreptul BNR de a detine aur in strainatate.Deputatul USR Cosette Chichirau spune insa ca repatrierea rezervelor de aur ale Romaniei ar elimina toate avantajele pe care le avem in prezent, fara sa aduca niciun fel de beneficiu."Scopul principal al rezervelor de aur din strainatate nu este acela de a produce venituri, ci de a constitui o garantie reala, verificata de terte parti, pentru capacitatea de plata a Romaniei.Creditorii externi pot verifica in orice moment, si mai ales in perioadele dificile din punct de vedere economic sau geopolitic, rezervele Romaniei. Rezervele de aur pot fi imediat transformate in valute, asigurand astfel o lichiditate ridicata si credibilitatea externa.De asemenea, rezervele de aur detinute de Romania in strainatate asigura costuri reduse pentru imprumuturile externe si un rating favorabil. In orice caz, este incert cum aceste rezerve ar produce venituri daca ar fi detinute in ...citeste mai departe despre " Proiectul lui Dragnea prin care vrea sa aduca aurul BNR in tara mai are un singur pas pana la adoptare " pe Ziare.com