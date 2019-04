Ratele romanilor care au credite in lei continua sa creasca. ROBOR-ul e la cel mai mare nivel din ultimele 5 luni

Iar indicele a urcat miercuri la 3,34%, cel mai mare nivel din ultimele 5 luni, potrivit datelor publicate pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei.In ceea ce priveste indicele ROBOR la 6 luni, in functie de care se calculeaza dobanzile la creditele ipotecare, acesta a crescut de la 3,32% la 3,39%, cel mai mare nivel din 1 martie, cand a fost tot 3,39%.Iata cum a evoluat ROBOR-ul din 1995 si pana in prezentROBOR a fost inlocuit cu un alt indice. Nu pentru toata lumeaDupa ce a acuzat de nenumarate ori ca din cauza ROBOR romanii platesc rate mari la creditele in lei, Guvernul l-a inlocuit vineri printr-o ordonanta de urgenta.Astfel, incepand cu 2 mai, creditele in lei cu dobanda variabila vor avea ca referinta un nou indice calculat in functie de tranzactiile bancare.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, un critic inversunat al ROBOR, a spus vineri, dupa sedinta de guvern, ca de acum nu vor mai exista discutii despre manipularea indicelui."Referitor la indicele ROBOR stabilit pentru creditele cu dobanda variabila acordate in lei, potrivit OUG 50 si 52, prin noua forma a ordonantei, cu amendamentele de azi, nu mai exista discutii despre manipularea ROBOR.Ratele la creditele cu dobanda variabila nu mai au ca referinta ROBOR, care era calculat la cotatii, ci un indice care e calculat in functie de tranzactiile bancare efective.Proiectul prevede inlocuirea indicelui ROBOR din formula de calcul a dobanzilor din contractele de credit in lei, cu rata variabila de dobanda, cu un indicator calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare. Indicatorul propus are in vedere rata de dobanda calculata, ca medie ponderata a ratelor de dobanda cu volumele tranzactiilor de pe piata interbancara si care se publica pentru fiecare zi lucratoare pe site-ul BNR ", a declarat Eugen Teodorovici.Ministrul de Finante a explicat ca indicatorul va fi calculat la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice, astfel determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplica pentru trimestrul urmator datelor calculate.Doar pentru creditele noiNoul indice, a spus Eugen Teodorovici, se va aplica doar creditelor noi acordate populatiei. Pentru imprumuturil ...citeste mai departe despre " Ratele romanilor care au credite in lei continua sa creasca. ROBOR-ul e la cel mai mare nivel din ultimele 5 luni " pe Ziare.com