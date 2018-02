Realitatea paralela a Olgutei Vasilescu: Ce s-a intamplat, de fapt, cu salariul lui Klaus Iohannis

"Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat salariul, la fel si altor ministri, pentru ca salariile erau foarte mari. Toti bugetarii vor avea o crestere pe brut la 25% de la 1 ianuarie 2018, echivalentul de 4% net", a declarat Olguta Vasilescu joia trecuta la Antena 3.Ministrul nu a spus la ce raporteaza aceasta scadere, lasand insa impresia ca diminuarea cu 40% ar fi intervenit de la 1 ianuarie 2018, odata cu transferul contributiilor, care a afectat si continua sa afecteze foarte multi angajati, atat bugetari, cat si din mediul privat.Cum in presa au inceput apoi sa fie vehiculate tot felul de cifre despre salariul actual al sefului statului, am cerut lamuriri de la Administratia Prezidentiala.Cat castiga Iohannis?Deci cat castiga cu adevarat Klaus Iohannis? In primul rand, in niciun caz cu 40% mai putin.Ba chiar de la 1 ianuarie salariul brut i-a crescut cu 31%, ceea ce se traduce printr-o crestere neta de 9% (putin peste 1.100 de lei)."In conformitate cu OG nr. 14/2015, indemnizatia bruta lunara pentru functia de Presedinte al Romaniei a fost, incepand de la data de 1 august 2015, 21.540 lei (indemnizatie neta lunara: 15.942 lei.).Incepand cu data de 1 iulie 2017, in conformitate cu art. 38 alin. 2 pct. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, indemnizatia bruta lunara pentru functia de Presedinte al Romaniei a fost de 17.400 lei (indemnizatie neta: 12.204 lei). Astfel, procentul de diminuare a indemnizatiei brute a fost de 19%", se arata in raspunsul Administratiei Prezidentiale pentru Ziare.com.In decembrie 2017, seful statului a avut un salariu net de 12.204 lei, iar noul an a venit cu cresteri, nu cu scaderi."Incepand de la data de 1 ianuarie 2018, indemnizatia presedintelui este de 22.800 lei (indemnizatie neta: 13.338 lei). Astfel, procentul de crestere a indemnizatiei brute de la 1 ianuarie 2018 fata de 1 iulie 2017 este de 31%, iar al indemnizatiei nete este de 9%", ne-a mai lamurit Administratia Prezidentiala.Povestea salariilor bugetarilor privilegiati si minciunile PSDDar sa ne amintim putin cand, cum si de ce le-au fost marite salariile demnitarilor.In vara lui 2015, in timp ce premierul de atunci ...citeste mai departe despre " Realitatea paralela a Olgutei Vasilescu: Ce s-a intamplat, de fapt, cu salariul lui Klaus Iohannis " pe Ziare.com