ROBOR a crescut in 2017 ca Fat-Frumos si va mai creste. "Economia Romaniei nu merge atat de bine pe cat pretind unii"

Aceasta cotatie e importanta, pentru ca ea va fi luata in considerare in calcularea ratelor pe urmatoarele trei luni.Si avand in vedere ca e mai mare decat cea publicata de BNR pe 29 septembrie 2017, anume 1,58%, iata ca romanii cu credite in lei vor da bani in plus la banca in intervalul ianuarie-martie 2018 decat in perioada octombrie-decembrie 2017.De ce a crescut ROBOR asa mult in acest an? Bogdan Glavan, profesor universitar de economie, a declarat pentru Ziare.com ca exista mai multi factori, printre care "cheltuieli guvernamentale in crestere, venituri fiscale in scadere, inflatie"."Exista factori mai profunzi care pun BNR si politica monetara intr-un context anume. Deci BNR nu de capul ei pur si simplu, in abstractie de orice context, decide daca sa intervina si in ce sens pe piata monetara sau pe cea valutara, ci in functie de context. Ori contextul pe care l-am avut noi in 2017 este cel de cheltuieli guvernamentale in crestere, venituri fiscale in scadere, deci o problema bugetara, dificultati bugetare.Aceste dificultati bugetare au fost insotite de o mare incertitudine, pentru ca a fost o avalansa de propuneri care nu s-au materializat si care este posibil sa se materializeze in 2018, ma refer la noi cresteri ale poverii fiscale, pentru ca dificultatea bugetara ramane", a declarat Bogdan Glavan.Potrivit acestuia, toata aceasta avalansa de schimbari si de propuneri care au ramas in aer, au creat o foarte mare incertitudine, au stopat investitiile si increderea in Romania."In acest context, evident ca sistemul financiar este si el influentat, in sensul ca lumea isi pierde increderea in a economisi, in a face investitii. Daca acestei cauze fundamentale ii asociem faptul ca preturile au crescut, deci avem inflatie, o inflatie in accelerare care a depasit prognozele, atunci intelegem de ce este natural ca dobanzile sa creasca. Pentru ca dobanzile trebuie sa fie remunerative, ele trebuie sa recompenseze economisirea si sa recompenseze si riscul in crestere in Romania. Deci, in mod natural dobanzile cresc", a subliniat consultantul.Bogdan Glavan considera ca reprosurile aduse BNR de catre Guvern nu sunt justificate