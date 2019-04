ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei.Miercuri, indicele a ramas la 3,38% pentru a treia oara consecutiv.Joi, acesta a urcat la 3,39%, cel mai mare nivel din 25 octombrie 2018, cand a fost tot 3,39%.Totodata, indicele ROBOR la sase luni a stagnat la 3,42%.ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii la care se imprumuta, intre ele, institutiile bancare din Romania, in lei, iar evolutia sa este legata, in principal, de nivelul de lichiditate existent in piata.Vezi si: Zamfir vrea noi schimbari in privinta ROBOR. Indicele ar putea fi inlocuit si pentru creditele in derulare ...citeste mai departe despre " ROBOR a urcat la cel mai mare nivel din ultima jumatate de an " pe Ziare.com