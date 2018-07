ROBOR creste rapid de la o zi la alta. O veste buna si una proasta pentru cei care au credite in lei

Mai exact, daca in urma cu fix un an ROBOR-ul era 0,65%, luni a ajuns la nu mai putin de 3,24%. Asadar, ratele romanilor au crescut chiar si cu pana la 500 de lei, in functie de suma imprumutata.Insa din ce cauza a crescut atat de mult ROBOR-ul intr-un singur an si la ce nivel putem sa ne asteptam ca va ajunge pana la finele anului? Poate BNR sa mai domoleasca cresterea sau se gandesc bancile sa schimbe modul de calcul al dobanzilor astfel incat romanii cu credite sa fie mai putin afectati?Din pacate, raspunsurile la aceste intrebari nu sunt unele imbucuratoare pentru cei care au in momentul de fata credite in lei. Mai ales pentru cei care au contractat un credit anul trecut cand ROBOR-ul era la un nivel foarte scazut si si-au facut anumite calcule in functie de rata calculata la acea vreme.BNR nu are legatura cu ROBORConsilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu , a explicat pentru Ziare.com cine si cum calculeaza indicele ROBOR in fiecare zi, precizand ca Banca Centrala nu are nicio legatura cu cresterea sau scaderea indicelui."Piata dezbaterilor este poluata de tot felul de opinii ca BNR este vinovata pentru cresterea ROBOR. BNR nu face parte insa din acest joc. Lucrurile se petrec in felul urmator. ROBOR-ul este dobanda medie la care bancile se imprumuta intre ele. In fiecare zi la ora 11:00 se face media pietei. Nici macar asta nu face BNR, o face Reuters. Sunt 10 banci inscrise in program, reprezentative pentru piata romaneasca.Aceste banci dau toate datele la Reuters, care stabileste dobanda medie, adica dobanda la care bancile se imprumuta intre ele. Si o comunica BNR, care o face publica in piata. Pentru ca BNR face publica in piata aceasta dobanda, multi, chiar si ministri, cred ca Banca Centrala stabileste ROBOR, ceea ce nu este adevarat", a declarat Adrian Vasilescu.Inflatia, principalul motiv pentru care creste ROBORPrincipalul motiv pentru care indicele ROBOR a ajuns la un nivel atat de mare, comparativ cu anul trecut, este cresterea inflatiei, afirma consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu."ROBOR-ul a ajuns la 3,24% pentru ca nu trebuie sa ai inflatie de 5%. Indicele este legat de inflatie. Bancile se uita cum se misca inflatia" ...citeste mai departe despre " ROBOR creste rapid de la o zi la alta. O veste buna si una proasta pentru cei care au credite in lei " pe Ziare.com