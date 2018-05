ROBOR doboara record dupa record. Din pacate, romanii cu credite in lei au de suferit

Indicele a ajuns, vineri, la nivelul de, un nou record al ultimilor patru ani, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).In ceea ce priveste indicele ROBOR la 6 luni, in functie de care se calculeaza dobanzile la credite ipotecare, acesta a crescut la 2,58%.Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, joi, cu conducerea BNR, discutie care a avut loc in prezenta lui Liviu Dragnea, in biroul acestuia. Din partea Guvernului au mai participat si ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, precum si consilierul guvernamental Darius Valcov, cel prezentat de Liviu Dragnea drept unul dintre principalii autori ai programului de guvernare al PSD.Intalnirea dintre Dancila si Isarescu a fost anuntata inca de saptamana trecuta de ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, care a precizat ca "va fi o discutie legata de ROBOR, dar si despre alte subiecte".La finalul intalnirii de joi seara, cel care a prezentat concluziile a fost liderul PSD, Liviu Dragnea.El a vorbit insa doar despre cauzele cresterii inflatiei, aruncand vina pe "factori exogeni, din afara Guvernului sau BNR - gaze, energie, petrol, de exemplu" si a dat asigurari ca nu exista niciun indiciu ca Romania ar fi in prag de criza.Despre cresterea fara orpire a ROBOR, Liviu Dragnea nu a mentionat nimic.Citeste mai departe despre " ROBOR-ul doboara record dupa record. Din pacate, romanii cu credite in lei au de suferit " pe Ziare.com