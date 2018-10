Cresterea averii romanilor o depaseste pe cea din Rusia, dar este sub Bulgaria, conform datelor studiului.In Rusia majorarea este de la 2.942 dolari in 2000 la 19.997 dolari in 2018, totalul fiind de 2.240 miliarde de dolari.Conform calculelor din Global Wealth Databook 2018, averea bulgarilor a crescut de la 3.965 de dolari in 2000 la 23.984 dolari in 2018, totalul fiind de 138 de miliarde de dolari.In Italia averea medie a crescut de la 120.005 dolari la 217.787 dolari, cu un total de 10.569 miliarde dolari.Din cei 3.843 de dolari ai unui roman mediu din anul 2000 (pentru 16,3 milioane de adulti), 716 dolari erau active financiare, iar 3.158 dolari erau bunuri nefinanciare. Valoarea medie a datoriei unui roman era de 31 de dolari.In 2018 valoarea activelor financiare a crescut la 9.449 de dolari, iar a celor nefinanciare la 13.806 dolari, in timp ce valoarea medie a datoriilor a urcat la 2.934 dolari (numarul adultilor luat in calcul este 15,5 milioane).Conform datelor bancii elvetiene, 14.302 romani aveau averi intre 1 si 5 milioane de dolari, 1.042 detin intre 5 si 10 milioane de dolari, 569 aveau intre 10 si 50 de milioane de dolari, 41 intre 50 si 100 de milioane de dolari, 23 de persoane detineau intre 100 si 500 de milioane de dolari, iar 3 persoane au averi mai mari de 500 de milioane de dolari.Citeste mai departe despre " Romania are 15.980 de milionari in dolari " pe Ziare.com