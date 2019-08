A. Paunescu, CSALB: Vrem sa imbunatatim rata cererilor acceptate de banci

Numarul romanilor care apeleaza la Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB) pentru gasirea unei solutii de rezolvare a unui conflict cu banca sau IFN este in continua crestere.Asta inseamna, spune Alexandru Paunescu, membru al Colegiului de Coordonare al CSALB, ca tot mai multi consumatori au aflat de existenta centrului si au inteles ca litigiile se pot solutiona si prin negocierea cu bancile sau institutiile financiare nebancare.In cei trei ani de activitate a CSALB, suma obtinuta in urma negocierii intre consumatori si banci se cifreaza la aproximativ un milion si jumatate de euro.Alexandru Paunescu a precizat ca Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar isi propune pentru acest an sa imbunatateasca rata cererilor acceptate de catre banci. In acest moment, procentul de refuzuri este de aproximativ 40-45% din cererile pe care CSALB le primeste.Cati romani au evitat procesele cu bancile sau IFN-urile apeland la Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB)?Au ales calea negocierii, in locul instantei, pana in acest moment, 1.150 de consumatori. Este vorba de numarul de cereri pe care l-a primit CSALB pana acum.Cum ati caracteriza activitatea CSALB in primele 6 luni ale lui 2019 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut? Ce credeti ca a influentat aceasta evolutie?Sunt aproximativ 90% din cererile pe care le-am primit in intreg anul 2018, deja la 6 luni si jumatate din 2019, ceea ce este un rezultat imbucurator, pentru ca asta inseamna ca din ce in ce mai multi consumatori au aflat de Centrul de Solutionare Alternativa si de faptul ca exista aceasta varianta de gasire a unei solutii de rezolvare a unui conflict cu banca, varianta in afara instantei.Ce a dus la aceasta crestere, care din punctul nostru de vedere este una extrem de imbucuratoare? Probabil ca au aflat mai multi dintre consumatori de existenta centrului, au inteles despre ce e vorba in ceea ce inseamna solutionarea alternativa a litigiilor, au inteles ce inseamna sa negociezi cu bancile, au vazut rezultatele pe care alti consumatori le-au avut si au avut incr ...citeste mai departe despre " A. Paunescu, CSALB: Vrem sa imbunatatim rata cererilor acceptate de banci " pe Ziare.com