Romanii au castigat in medie 5.000 de euro pe an in 2018. Care sunt judetele unde se traieste cel mai prost si ce orase vor depasi Capitala

La nivelul tarii, venitul net anual disponibil pe cap de locuitor a crescut cu 18% in 2018, ajungand la 5.083 de euro, de la 4.556 de euro in 2017 si 4.181 de euro in 2016."Judetele Botosani, Vaslui, Calarasi si Giurgiu reprezinta polii extremi, cu cea mai mica putere de cumparare. Urmeaza in clasament Suceava, Neamt, Vrancea, Buzau, Ialomita, Teleorman, Olt si Mehedinti la mica distanta de primele.Grupul judetelor cu putere de cumparare sub media nationala este completat de Satu-Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Harghita, Covasna, Bacau, Iasi, Braila, Tulcea, Valcea, Dolj, Caras-Severin, Gorj, Salaj, Mures", arata studiul GfK.Judetele situate aproape de nivelul mediei pe tara din punctul de vedere al puterii de cumparare sunt acelea care includ orase aflate in competitia dezvoltarii: Prahova, Arges, Constanta, Alba si Arad.Aici se prefigureaza cresteri economice notabile, ele servind drept sateliti ai marilor centre economice si beneficiaza de investitiile jucatorilor care isi reamplaseaza activitatile in proximitatea marilor centre economice care devin neincapatoare (Cluj, Timisoara, Brasov)."Tot aceste orase ocupa locuri de top la absorbtia fondurilor europene si la dezvoltarea infrastructurii. Arad si-a asigurat un numar foarte mare de conexiuni de transport cu reteaua europeana de drumuri, in timp ce Alba Iulia este lider national absolut in randul oraselor inteligente din tara, cu cele mai multe proiecte smart city implementate", se mai arata in studiu.Polii dezvoltarii RomanieiGrupul judetelor cu putere de cumparare peste medie debuteaza cu Brasov si Sibiu. De mai multi ani, aici se configureaza o noua zona industriala a tarii care atrage masiv investitii.Brasovul s-a dezvoltat pe mai multe segmente de piata, in principal pe imobiliare si Business Service, datorita numarului de oameni cu deprinderi tehnice si abilitati lingvistice, a pozitionarii geografice centrale, a costurilor mai scazute fata de alte locatii si a conditiilor foarte bune de trai.Totodata, judetul detine cele mai multe parcuri industriale din tara (10), dupa Prahova (15) si Cluj (11), iar dezvoltarea industriei automotive si retail a generat si un boom al constructiilor rezidential ...citeste mai departe despre " Romanii au castigat in medie 5.000 de euro pe an in 2018. Care sunt judetele unde se traieste cel mai prost si ce orase vor depasi Capitala " pe Ziare.com