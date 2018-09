Romanii au nevoie de mai multi bani pentru a depasi pragul saraciei, intr-o tara in care decalajele geografice se vad si in rezultatele din educatie

Cum arata EuropaDocumentul constata ca grupuri extinse de persoane inca beneficiaza de venituri specifice clasei mijlocii, dar nu si de securitatea economica pe care au oferit-o acestea odinioara.Potrivit documentului elaborat de specialistii BM, mai multi tineri au locuri de munca de o calitate inferioara in comparatie cu persoanele mai in varsta."Locurile de munca remunerate, cu contracte pe termen lung, nu mai reprezinta norma, mai ales pentru tineri si trebuie sa intelegem cum evolueaza inegalitatea si cum sa facem cresterea mai inclusiva", a declarat Cyril Muller, vicepresedinte pentru Europa si Asia Centrala al Bancii Mondiale.In Romania, ca si in alte tari din sudul si vestul Europei, procesul de polarizare a locurilor de munca a condus la o crestere a ponderii numarului de persoane angajate cu contract de munca in ocupatii ce implica realizarea unor sarcini intensiv cognitive, care nu sunt de rutina si care presupun de obicei angajarea unor persoane cu inalta calificare, precum si ocupatii care implica executarea unor sarcini manuale, care nu sunt de rutina, si care utilizeaza in mod obisnuit indivizi slab calificati.Reducerea ocupatiilor de rutina poate genera un sentiment de neliniste in randul clasei de mijloc din moment ce acestea sunt, de obicei, meserii cu calificare medie.Mai mult, multi cetateni din UE nu se bucura deocamdata de beneficiile mobilitatii sociale si se simt prinsi in capcana inegalitatii. Politicile ineficiente din aceste domenii au dus la un declin al increderii institutionale si la o mai mare polarizare a societatii.Cum sta Romania: inegalitatea regionala, discrepantele rural/urban se vad in testele PISARaportul semnaleaza ca inegalitatea dintre regiuni a crescut in Romania. Cand comparam discrepanta la nivelul bunastarii in zonele urbane si, respectiv, in zonele rurale, Romania este pe locul trei in regiunea Europa si Asia Centrala, dupa Georgia si Tadjikistan.Discrepantele geografice se manifesta nu doar la nivelul veniturilor si consumului, ci la nivelul altor indici relevanti, cum ar fi punctajele obtinute la testele PISA - Programul pentru Evaluarea Internationala a Elevilor. In 2015, in Romania, difere ...citeste mai departe despre " Romanii au nevoie de mai multi bani pentru a depasi pragul saraciei, intr-o tara in care decalajele geografice se vad si in rezultatele din educatie " pe Ziare.com