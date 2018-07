Romanii care au cumparat titluri de stat Centenar le-ar putea vinde inainte de scadenta

In momentul in care a fost lansat programul, Ministerul de Finante a anuntat ca persoanele care cumpara titlurile de stat raman cu banii blocati pana la incheierea perioadei de 5 ani, timp in care primesc dobanda anuala de 5%.In cadrul primei emisiuni de titluri de stat lansata de Ministerul Finantelor Publice au fost investite 786 milioane de lei, iar oficialii institutiei considera ca lipsa posibilitatilor de a tranzactiona dupa vanzare este un factor care a redus atractivitatea pentru populatie a acestor titluri de stat, informeaza Profit.ro.O varianta pentru tranzactionarea titlurilor de stat ar putea fi Bursa de Valori Bucuresti, dupa modelul emisiunilor de titluri pentru populatie derulate in anii trecuti."Intentia Guvernului este ca, pana la finalul anului, sa identifice solutii de modificare a cadrului legal, astfel incat titlurile de stat pentru populatie sa poata fi utilizate pentru garantarea imprumuturilor contractate de persoanele fizice si pentru a crea posibilitatea transferului proprietatii asupra acestora", potrivit Ministerului Finantelor.Premierul Viorica Dancila a anuntat recent ca emisiunea de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur - editia Centenar va continua."Ministerul Finantelor Publice are in vedere continuarea emiterii de titluri de stat pentru populatie pana la epuizarea plafonului stabilit pentru anul 2018, la un nivel indicativ de 4 miliarde de lei", a declarat Dancila.Iata conditiile in care au putut cumpara romanii titluri de stat in prima emisiune din cadrul Programului Tezaur - editia Centenar:scadenta la 5 anipretul de 1 leu/titludobanda de 5% pe andobanda se plateste la termenele din prospectul de emisiunetitlurile nu pot fi rascumparate inainte de scadentatitlurile sunt netransferabile, nu se tranzactioneazaveniturile obtinute sunt neimpozabileCiteste si: Statul se imprumuta de la populatie la dobanzi mari, dar atentie la conditii! Banii raman blocati pentru 5 ani ...citeste mai departe despre " Romanii care au cumparat titluri de stat Centenar le-ar putea vinde inainte de scadenta " pe Ziare.com