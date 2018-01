Romanii cu credite in euro platesc rate mai mici comparativ cu acum trei ani

Ultimele luni au venit cu vesti proaste pentru cei care au datorii la banci in moneda nationala.Asta pentru ca ROBOR - partea variabila care se ia in calcul pentru ratele la unele credite, inclusiv Prima Casa - a explodat in ultima perioada, dupa ce o vreme buna a fost la minime istorice.In fapt, valoarea aproape ca s-a triplat in decurs de doar 9 luni anul trecut.Iar cea mai recenta lovitura a venit la finalul lunii decembrie, cand indicele a depasit putin pragul de 2%. Drept urmare, romanii cu credite in moneda nationala platesc pana in martie rate cu 200 de lei mai mari decat in ultimele trei luni din 2017.Vezi aici calculele si explicatia pe largCum a evoluat ROBOR in 2017:2,05% in 29 decembrie1,58% in 29 septembrie0,86% pe 30 iunie0,86% pe 31 martieIar apele nu se vor linisti, ba dimpotriva. Potrivit senatorului PNL Florin Citu, ROBOR va depasi in 2018 rata inflatiei (care in noiembrie a fost de 3,23%).Dar cum se prezinta situatia pentru romanii cu credite in euro? Ei bine, moneda unica s-a apreciat considerabil, iar in contexul demisiei lui Mihai Tudose din functia de premier a ajuns la cel mai inalt nivel din istorie.Cu toate acestea, EURIBOR - componenta variabila in cazul unor credite acordate in euro - a scazut semnificativ in ultimii ani, fapt ce a compensat pentru aprecierea monedei unice. Ba chiar mai mult. Fata de acum trei ani, rata la un astfel de imprumut a scazut!Dragos Nichifor, director financiar la firma de brokeraj Bayer Credit, a facut cateva calcule pentru Ziare.com.Datele de intrare sunt:- credit 57.000 EUR luat pe 30 ani in 10.01.2015 (in ambele monede EUR / RON)- curs euro/leu la 10.01.2015 = 4,4882- curs euro/leu la 10.01.2018 = 4,6348- EURIBOR 6M la 10.01.2015 = 0,168%- EURIBOR 6M la 10.01.2018 = -0,271%- ROBOR 3M la 10.01.2015 = 1,54%- ROBOR 3M la 10.01.2018 = 2,04%Asadar, doua credite luate in 10.01.2015 (unul in LEI si unul in EUR) ar avea urmatoarea evolutie:1. Credit in euro 57.000 EUR:- rata lunara la 10.01.2015 = 277,68 EUR (echivalent a 1.246,28 RON)- rata lunara la 10.01.2018 = 263,30 EUR (echivalent a 1.220,34 RON)2. Credit in RON (echivalentul a 57.000 EUR):- rata lunara la 10.01.2015 = 1.154 RON- rata lunara la 10.01.2018 = 1.227 RONCiteste si:Cresterea ROBOR dubleaza ratele primariilor. La Targu Jiu ...citeste mai departe despre " Romanii cu credite in euro platesc rate mai mici comparativ cu acum trei ani " pe Ziare.com