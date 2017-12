Romanii cu credite in lei vor plati rate mai mari in urmatoarele 3 luni din cauza cresterii ROBOR

Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a publicat vineri o valoare de 2,05% a indicelui ROBOR 3M, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea imprumuturilor in moneda nationala.Aceasta cotatie e importanta, pentru ca ea va fi luata in considerare in calcularea ratelor pe urmatoarele trei luni.Si avand in vedere ca e mai mare decat cea publicata de BNR pe 29 septembrie 2017, anume 1,58%, iata ca romanii cu credite in lei vor da cu cativa lei in plus la banca in intervalul ianuarie-martie 2018 decat in perioada octombrie-decembrie 2017.Pentru a intelege mai bine mecanismul, haideti sa vedem ce este ROBOR-ul si cum se calculeaza.Indicele se calculeaza zilnic de catre BNR si reprezinta media aritmetica a cotatiilor practicate de bancile din Romania. Cu alte cuvinte, ROBOR reprezinta dobanda medie cu care se imprumuta bancile intre ele, la diferite termene (1 zi, 3 luni, 6 luni, 12 luni).De interes este, in special, cel la 3 luni (ROBOR 3M). Dobanzile variabile la creditele in lei se formeaza in mare parte luand in calcul acest indicator (ROBOR 3M), la care se adauga o marja fixa de 2 puncte procentuale la creditele luate prin programul Prima Casa, intre 2 si 5 puncte procentuale la unele credite ipotecare si intre 5% si 14% la cele de nevoi personale fara garantii.Marja fixa e stabilita de fiecare banca si ramane neschimbata pe toata perioada contractului de credit. Astfel, ROBOR este componenta care variaza. Deci daca acest indice creste, atunci creste si rata. Si invers.Chiar daca ROBOR se calculeaza in fiecare zi, bancile actualizeaza de obicei acest indice trimestrial. Astfel, la calcularea dobanzii se ia in considerare indicele de referinta ROBOR 3M in vigoare in ultima zi a trimestrului anterior.Asta inseamna ca acum ne intereseaza indicele ROBOR 3M publicat de BNR in ultima zi lucratoare a lunii decembrie, in functie de care se vor calcula ratele pe urmatoarele trei luni. Apoi, cel de pe 30 martie pentru urmatorul trimestru din 2018. Si tot asa.Cum a evoluat ROBOR in ultimul an2,05% in 29 decembrie1,58% in 29 septembrie0,86% pe 31 iunie0,86% pe 31 martieCiteste si:Ziua in care ROBOR a ajuns la 226%Senatorul Citu: Dragnea si Valcov dau foc economiei! Foarte curand ROBOR va depasi rata inflatieiCresterea ROBOR creeaza haos in imobiliare: Romanii nu mai ...citeste mai departe despre " Romanii cu credite in lei vor plati rate mai mari in urmatoarele 3 luni din cauza cresterii ROBOR " pe Ziare.com