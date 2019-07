Romanii ar vrea sa afle direct de la banci ca pot fi ajutati rapid si gratuit de CSALB atunci cand au probleme

In iunie 2019, CSALB in colaborare cu FinZoom.ro au derulat un sondaj de opinie online denumit "Experienta ta cu bancile, prin intermediul CSALB", pe un esantion de 1.390 de respondenti, cu varste cuprinse intre 18 si 65 ani, majoritatea femei (71%), salariati cu o vechime de peste 15 ani (42%).Realizarea sondajului exclusiv online a fost incurajata si de faptul ca majoritatea covarsitoare a consumatorilor care se adreseaza CSALB apeleaza la solutii online: 90% dintre cereri sosesc prin intermediul aplicatiei de pe site-ul www.csalb.ro sau prin e-mail.☑ Doar unul din patru romani are probleme cu banca sau IFN -ulMajoritatea celor chestionati (75%) au raspuns ca nu au intampinat probleme in relatia cu bancile sau institutiile financiare nebancare. Acestia au declarat ca au achitat datoriile la timp, au o colaborare buna cu banca, sunt informati si multumiti de produsele alese.25% dintre romanii integrati financiar (care au cel putin un produs financiar-bancar) au raspuns insa ca au intampinat sau intampina probleme in relatia lor cu institutia financiara, iar cele mai mari nemultumiri pornesc de la comisioanele puse la serviciile oferite (38% dintre respondenti) si de la unele conditii contractuale considerate dezavantajoase (33%) si mai putin din cauza numarului mare de documente solicitate (11%), a timpului de asteptare pentru solutionarea unei solicitari (10%) sau a atitudinii personalului bancar (8%).☑ Cum vad consumatorii rezolvarea nemultumirilor cu banca/IFN-ulMai mult de o treime dintre cei care au probleme cu institutiile financiare au declarat ca au incercat o solutionare a nemultumirilor avute, direct in sucursala/agentia bancara (41%) . 21% au facut o reclamatie/cerere catre banca, iar 22% au ales sa colaboreze cu o alta banca.Astfel, majoritatea celor care au nemultumiri (84%) apeleaza direct la banca pentru a gasi modalitati de solutionare a problemelor aparute si doar 16% apeleaza la terti (instanta, CSALB, ANPC).☑ Ce apreciaza romanii la CSALBDesi majoritatea respondentilor nu se gandesc ca ar putea apela la serviciile CSALB pentru rezolvarea problemelor cu banca, existenta Centrului este vazuta ca o necesitate pentru 96% dintre consumatori.Aproximativ 63% dintre respondenti apreciaza faptul ca este un serviciu gratuit, 53% sunt multumiti ca procesul de comunicare se realizeaza facil, prin aplicatia online sau prin email, fara deplasar ...citeste mai departe despre " Romanii ar vrea sa afle direct de la banci ca pot fi ajutati rapid si gratuit de CSALB atunci cand au probleme " pe Ziare.com