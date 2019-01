S-a oprit leul din picaj dupa recordurile inregistrate de euro? Vasilescu (BNR): Sunt ingrijorat cu nota pe decembrie cand va veni

PSD a profitat de aceasta depreciere a leului si a iesit la rampa acuzand in mai multe randuri Banca Nationala a Romaniei ca este vinovata de cresterea puternica a euro.De ce s-a devalorizat insa leul? Adrian Vasilescu , consilier de strategie al Bancii Nationale a Romaniei ( BNR ), a explicat pentru Ziare.com ca exista mai multe cauze, printre care: cresterea mare de importuri in luna decembrie, diferenta mare dintre exporturi si importuri pe parcursul intregului an 2018, imprumuturile statului roman de pe pietele externe, dar si "taxa pe lacomie".Astfel, precizeaza el, acuzatiile social democratilor nu au nicio acoperire, acestia incercand doar sa scape de povara deprecierii leului."Acuzatiile fac parte din joc, in sensul ca sunt foarte multe incercari ale unor autoritati de a-si lua din spinare povara ca ar avea ceva raspunderi in legatura cu deprecierea leului", ne-a declarat Adrian Vasilescu.Sa luam, insa, pe rand cauzele care au dus euro la un nivel record:1. Importurile mari din luna decembrieIn luna decembrie a anului trecut a existat un cosum mare din import, mai ales la alimente, acesta fiind unul dintre motivele care au facut ca leul sa se deprecieze in luna ianuarie."O cauza pentru ce se intampla acum este luna decembrie. A fost o luna de consum mare din importuri. A fost Craciunul, a fost Anul Nou, s-a importat mult, s-a consumat mult din import. Sigur, ne putem intreba daca a fost un an deosebit.Anul trecut sau in alti ani nu a fost Craciun? Nu a fost Anul Nou? In fiecare an sunt aceste sarbatori, dar pana acum a fost un dezechilibru mai mic pentru luna decembrie.Si a mai fost ceva anul acesta. Pe alimente au fost importuri mai mari, din mai multe cauze, una fiind pesta porcina. Pesta a creat ingrijorari, ne asteptam la o scumpire a carnii de porc, dar a fost o ieftinire. Ce s-a intamplat? S-a importat.Sunt multe locuri cu carne de porc mult mai ieftina, au luat de acolo si au adus in tara. Iar acum au venit facturile. Importatorii care au facut asta au trebuit sa plateasca. Si au adunat lei, s-au dus la banci sa ii schimbe in euro sa isi plateasca facturile, pentru ca importurile se platesc in valuta", a precizat Adrian Vasilescu.2. Diferenta mare dintre exporturi si importuriO alta cauza a deprecierii leului este diferenta foarte mare di ...citeste mai departe despre " S-a oprit leul din picaj dupa recordurile inregistrate de euro? Vasilescu (BNR): Sunt ingrijorat cu nota pe decembrie cand va veni " pe Ziare.com