"Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat salariul, la fel si altor ministri, pentru ca salariile erau foarte mari. Toti bugetarii vor avea o crestere pe brut la 25% de la 1 ianuarie 2018, echivalentul de 4% net", a declarat Olguta Vasilescu joi seara, la Antena 3.In schimb, jurnalistii de la Digi24 il contrazic pe ministrul Muncii.Acestia spun ca din calculele facute reiese ca atat presedintele Iohannis, cat si ministrii castiga de la 1 ianuarie cu 1.000 de lei mai mult fata de anul trecut.Conform sursei citate, salariul presedintelui a scazut in vara trecuta cu 20%, atunci cand a inceput aplicarea etapizata a noii legi a salarizarii.Astfel, daca intre august 2015 si iulie 2017, Klaus Iohannis primea lunar aproape 16.000 de lei, dupa aceea presedintele a castigat doar 12.204 lei lunar, suma neta.Prin trecerea contributiilor de la angajator la angajat, salariul brut al presedintelui s-a majorat cu 31%, iar Klaus Iohannis a luat in mana la finalul lunii ianuarie 1.000 de lei in plus, suma fiind similara cu majorarea care a avut loc si in cazul ministrilor, sustine Digi24.Conform sursei citate, presedintele Romaniei are in acest moment o indemnizatie neta de 13.294 de lei, in timp ce ministrii castiga 11.670 de lei. ...citeste mai departe despre " Salariul lui Iohannis si ale ministrilor au crescut cu 1.000 de lei in ianuarie, desi Olguta Vasilescu spunea ca au scazut " pe Ziare.com