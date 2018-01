Eliminarea mai multor comisioane percepute de banci este prevazuta de Legea nr. 258/2017 care va intra in vigoare la sfarsitul acestei saptamani.Actul normativ arata ca eliminarea acestora este conditionata de veniturile realizate, informeaza Avocatnet.roConform legii, nu vor mai plati comisioane persoanele fizice cu venituri lunare mai mici de 60% din castigul salarial mediu brut (aproximativ 2.497 lei - n.red.) sau cei care in ultimele sase luni au avut venituri cumulate care nu depasesc 60% din castigul salarial mediu brut. Astfel, acestia scapa de plata comisioanelor pentru:operatiunile de deschidere si inchidere a unui cont de platiserviciile de administrare de contserviciile ce permit depunerile de bani in contretragerile de numerar pe teritoriul Romaniei dintr-un cont de plati, la ghiseu sau la bancomate, in timpul sau in afara programului de lucru al banciiprimele zece operatiuni lunare de plata pe teritoriul Uniunii Europene (debitarile directe, platile cu cardul si transferurile de credit)interogarea solduluiPersoanele fizice cu venituri lunare mai mari de 60% din castigul salarial mediu brut nu vor mai fi obligate sa plateasca comisioane pentru:operatiunile de deschidere si inchidere a unui cont de platiretragerile de numerar pe teritoriul UE dintr-un cont de plati, la ghiseu sau la bancomate, in timpul sau in afara programului de lucru al banciiinterogarea solduluiCiteste si:Protectia Consumatorilor a amendat 15 banci din Romania - cum isi pacaleau clientiiCum l-ar convinge vicepresedintele unei banci pe Tudose sa-si tina salariul pe cardSalariul mic si nevasta, motivele pentru care premierul Tudose nu are cont bancar ...citeste mai departe despre " Scapam de o parte din comisioanele bancare. Iata pentru ce nu mai platim de sambata " pe Ziare.com