Se scumpesc creditele romanilor. BNR a majorat dobanda cheie pentru a treia oara in acest an

Este a treia majorare din acest an a dobanzii de politica monetara. In ianuarie a crescut de la 1,75% pe an la nivelul de 2% pe an, iar in luna februarie a fost majorata iar la 2,25%.Masura de a creste din nou dobanda de politica monetara vine ca o masura de a tina in frau rata inflatiei, care a urcat in luna martie la 5%, cel mai inalt nivel din iunie 2013.-Vom reveni cu detalii-