Sensiblu preia cele 46 de farmacii Belladonna din Capitala

"Sensiblu SRL activeaza pe piata comertului cu amanuntul de produse farmaceutice si parafarmaceutice, desfasurand si activitati ocazionale de distributie. Compania face parte din grupul de societati controlate de fondul de investitii Penta Investments, un grup specializat in investitii pe termen lung in diferite sectoare.Grupul Penta Investments activeaza pe piata medicala din Romania, pe segmentul de retail farmaceutic, prin intermediul lanturilor de farmacii Sensiblu, Punkt si Arta. Pe piata comertului cu ridicata de produse farmaceutice si parafarmaceutice, Grupul Penta Investments este prezent, in principal, prin Mediplus Exim SRL", transmite Consiliul Concurentei intr-un comunicat de presa remis joi.Cele 46 de farmacii pe care Sensiblu le preia sunt active exclusiv in Bucuresti, potrivit sursei citate."Autoritatea de Concurenta a analizat aceasta operatiune si a constatat ca nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective, in special prin crearea sau consolidarea unei pozitii dominante pe pietele relevante identificate.Decizia va fi publicata pe site-ul Consiliului Concurentei dupa eliminarea informatiilor cu caracter confidential", se mai arata in comunicat.