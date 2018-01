Site-ul ASF a fost blocat, dupa ce soferii au accesat o aplicatie care ii ajuta sa nu fie pacaliti de asiguratori

In doar patru ore de la lansare, aplicatia respectiva a inregistrat 16.000 de accesari, mult pentru traficul zilnic al site-ului, au declarat surse oficiale pentru Profit.ro.Conform sursei citate, nu este exclus insa nici un atac informatic. Marti seara, siteul ASF a devenit accesibil, dar se incarca in continuare cu mare greutate, timpul de asteptare fiind de peste 2 minute. De asemenea, aplicatia de cautare nu functiona.Noua aplicatie ar trebui sa ii ajute pe soferii interesati sa afle in ce categorie de bonus sau malus sunt incadrate masinile lor si, mai ales, sa nu fie inselati de asiguratori.Incepand de luni, 22 ianuarie, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA.Instrumentul poate fi utilizat accesand pagina de internet a Autoritatii, www.asfromania.ro, conform unui comunicat postat pe site-ul ASF."Cautarea se poate face simultan pentru maximum cinci vehicule, iar criteriile de cautare sunt numarul de inmatriculare sau numarul de identificare a autovehiculului (seria de sasiu). Rezultatele furnizate reprezinta incadrarea in clasa B/M pentru fiecare autoturism in parte, pentru data de referinta aleasa, precum si alte detalii privind polita RCA (compania de asigurare, durata contractului).Conform noii legislatii din domeniul asigurarilor (art. 32 din Norma ASF nr. 20/2017), in situatia in care un asigurat persoana fizica detine mai multe vehicule, acesta beneficiaza de aceeasi clasa a sistemului B/M pentru toate vehiculele, respectiv cea mai favorabila asiguratului. In cazul persoanelor juridice, sistemul B/M se aplica pentru fiecare vehicul in parte.Acordarea celei mai favorabile clase de B/M pentru toate autoturismele detinute de o persoana fizica se face in contextul mai larg creat de noua legislatie aplicabila contractelor RCA (Legea nr. 132/2017, Norma nr. 20/2017) care, prin introducerea unor noi mecanisme - printre care tariful de referinta, noul sistem bonus-malus, decontarea directa, notiunea de asigurat cu risc ridicat etc. - a creat premisele necesare echilibrarii si bunei functionari a pietei asigurarilor auto obligatorii", arata ASF. ...citeste mai departe despre " Site-ul ASF a fost blocat, dupa ce soferii au accesat o aplicatie care ii ajuta sa nu fie pacaliti de asiguratori " pe Ziare.com