La momentul la care BVB a comunicat ca va continua tranzactionarea, in conditii extraordinare, cotatiile Bancii Transilvania scazusera deja nu cu 15% - maximul admis in conditii normale - ci cu 18,3%.Probleme majore avea si BRD, ale carei actiuni scazusera cu nu mai putin de 15,16%.Scaderi remarcabile au inregistrat si mai multe companii din domeniul energiei. Spre exemplu, actiunile Romgaz au scazut cu 13,14%, iar cele ale OMV Petrom , cu 13,54%.Iar acestea nu au fost singurele companii afectate. De fapt, multe altele au avut de suferit, de pe urma noilor masuri fiscale anuntate de ministrul Eugen Teodorovici, in seara zilei de marti.In a doua parte a zilei, BVB inregistreaza o scadere de aproximativ 12%. ...citeste mai departe despre " Situatie exceptionala la bursa, dupa ce actiunile BRD si Banca Transilvania au scazut cu mai mult de 15% " pe Ziare.com