Turbulentele din SUA si Asia s-au extins si pe pietele europene, indicele pan-European STOXX 600 a scazut, marti dimineata, cu 2,2%, a saptea zi de declin consecutiv si cea mai defavorabila zi de dupa 27 iunie 2016, transmit Reuters si Financial Times.Bursa de la Londra a deschis sedinta de marti in scadere cu 3%, indicele principal DAX 30 al Bursei de la Frankfurt inregistra un declin de 3,60%, in timp ce indicele principal CAC 40 al Bursei de la Paris a scazut cu 3,1%. Cel mai semnificativ declin, de 5,2%, l-a inregistrat grupul bancar elvetian Credit Suisse la Bursa de la Zurich.Indicele FTSE MIB al Bursei italiene a scazut cu 3,6%, iar indicele Ibex al Bursei spaniole inregistra un declin de 3,36%.Richard Jerram, economist sef la Bank of Singapore, a afirmat: "In ultimul timp, pietele financiare s-au concentrat pe politica monetara a Rezervei Federale a SUA (Fed) si pe cresterea randamentelor obligatiunilor, astfel incat reactia negativa la majorarea solida a salariilor nu este surprinzatoare".Principalii indici ai bursei de pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average si S&P 500 Index, au inregistrat in timpul sedintei de tranzactionare de luni cel mai semnificativ declin dupa 2011, in conditiile in care investitorii estimeaza ca Rezerva Federala a SUA (Fed) va fi nevoita sa majoreze rapid dobanzile dupa ce randamentul la obligatiunile de stat pe 10 ani a atins cea mai ridicata valoare din ultimii patru ani.Indicele Dow Jones s-a depreciat pana la finalul sedintei de luni cu 4,6%, ajungand la valoarea de 24.345,75 puncte, in scadere cu 1.175,21 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, in timp ce indicele S&P 500 a scazut cu 4,10%, la 2.648,94 puncte, iar indicele Nasdaq Composite Index a inregistrat un declin de 3,78%, la 6.967,53 puncte.Citeste mai departe despre " Socul prabusirii bursei de la New York a ajuns si in Europa. Se asteapta cea mai proasta zi dupa votul pro-Brexit " pe Ziare.com