Sondaj BNR: Firmele vor primi tot mai greu credite de la banci

"Pentru trimestrul urmator, bancile anticipeaza insa o inasprire moderata a standardelor de creditare (in cazul companiilor nefinanciare - n.r.), in contextul introducerii de catre BNR a amortizorului de risc sistemic", se mentioneaza in "Sondajul privind creditarea companiilor nefinanciare si a populatiei", editia din august 2018, realizat de BNR. Valorile asteptate privesc atat standardele de creditare, cat si termenii creditarii.In schimb, bancile nu au modificat standardele de creditare pentru firme, in trimestrul al doilea, comparativ cu trimestrul anterior - aceste standarde au ramas constante, atat la nivel agregat, cat si in structura. Astfel, factorii care contribuie la modificarea standardelor de creditare la nivel local nu au inregistrat variatii fata de trimestrul anterior.Asteptarile bancilor cu privire la evolutia cererii de credite din trimestrul al treilea sunt de usoara temperare a ritmului de crestere a acesteia. "Astfel, desi la nivel agregat bancile estimeaza o majorare moderata a cererii, in functie de dimensiune, companiile de talie mica si mijlocie sunt asteptate sa contribuie mai mult la aceasta dinamica, in timp ce cererea provenita din partea firmelor de talie mare este preconizata a se mentine la nivelul din trimestrul curent", se mai scrie in sondajul Bancii centrale. Similar trimestrelor precedente, ponderea creditelor respinse in totalul imprumuturilor solicitate s-a mentinut la acelasi nivel.Cererea de credite a continuat sa avanseze semnificativ si in trimestrul al doilea, conform asteptarilor anterioare ale bancilor, atat la nivel agregat, cat si in structura. Dupa tipul imprumutului, se distinge o preferinta a companiilor pentru creditele cu scadente mai lungi."Riscul de credit dezagregat pe domenii de activitate a inregistrat tendinte de crestere in sectoarele energie, turism si imobiliar. Astfel, majorarea nivelului perceput al riscului aferent sectorului energie a fost moderata, in timp ce in cazul sectoarelor turism si imobiliar, cresterea a fost de amplitudine marginala. Nici in acest exercitiu, riscul de credit nu s-a modificat in functie de dimensiunea companiilor", se subliniaza in sondajul BNR.Pierderea in caz de nerambursare (LGD) la nivel agregat s-a mentinut la un ...citeste mai departe despre " Sondaj BNR: Firmele vor primi tot mai greu credite de la banci " pe Ziare.com