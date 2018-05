"Fratii mei, aceia dintre voi care au euro sau dolari sub perna sa-si investeasca banii in lira", a cerut Erdogan in timpul unui miting desfasurat in orasul Erzurum, in perspectiva alegerilor legislative si prezidentiale din 24 iunie, transmite AFP.Solicitarea sa survine dupa o depreciere puternica a lirei turcesti, care in numai o luna s-a devalorizat cu peste 16%, in contextul nelinistilor manifestate pe piete tocmai ca urmare a politicii interventioniste a presedintelui Erdogan.Lira turceasca, ce se schimba la sfarsitul saptamanii trecute cu 4,7 unitati pentru un dolar american, se schimba miercuri cu 4,92 unitati pentru un dolar, dar a revenit apoi usor dupa ce Banca Centrala a crescut rata directoare a dobanzii.Economistii cereau de o luna cresterea acestei dobanzi directoare, dar Erdogan s-a opus ferm, el sustinand, dimpotriva, o reducere a ei pentru a tempera inflatia ajunsa la doua cifre.Guvernul de la Ankara pune devalorizarea lirei turcesti pe seama unui "complot" al puterilor straine care doresc sa slabeasca Turcia."Auzi, sectorule financiar! Daca apelati la astfel de jocuri, manipulari impotriva investitorilor si intreprinderilor noastre, sa stiti ca veti plati scump!", a mai spus Erdogan in interventia sa de sambata. ...citeste mai departe despre " Speriat de devalorizarea lirei, Erdogan le cere turcilor sa renunte la euro si dolari " pe Ziare.com