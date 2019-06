Actul normativ initiat de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale impreuna cu Ministerul Finantelor Publice transpune directiva europeana privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice si are drept scop instituirea obligativitatii primirii si prelucrarii facturilor in format electronic conexe contractelor de achizitii publice, de catre autoritatile si entitatile contractante."Prin acest act se urmareste eliminarea sau reducerea obstacolelor in calea comertului intern/transfrontalier care decurg din coexistenta diferitelor cerinte juridice si standarde tehnice referitoare la facturarea electronica, precum si din lipsa interoperabilitatii", arata un comunicat emis de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.Prin actul normativ se vor transpune prevederile Directivei 2014/55/UE a Parlamentului European si a Consiliului, din 16 aprilie 2014, privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice.In prezent, exista si sunt utilizate diferite standarde globale, nationale, regionale si proprietare privind facturile electronice, dar niciunul dintre aceste standarde nu s-a impus, iar majoritatea nu sunt interoperabile.Standardul European stabileste si detaliaza elementele principale pe care ar trebui sa le contina intotdeauna o factura electronica, facilitand astfel trimiterea si primirea de facturi electronice intre sisteme bazate pe standarde tehnice diferite.Legea se aplica in cazul facturilor electronice emise ca urmare a executarii contractelor atribuite in temeiul legislatiei privind achizitiile publice, a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute de lege si fata de care exista obligatia publicarii unui anunt de participare/concesionare si/sau a unui anunt. ...citeste mai departe despre " Standard european in facturarea electronica a achizitiilor publice. Guvernul a transpus directiva UE " pe Ziare.com