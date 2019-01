Statul nu mai reuseste sa se imprumute de la banci cat isi doreste

Luni s-au vandut titluri de stat de numai 248,8 milioane de lei, 62% din volumul cerut de MFP, de 400 de milioane, dintr-o emisune scadenta in iunie 2023. Si oferta de bancilor a fost mai mica decat cea ceruta, de numai 327 de milioane de lei, potrivit Curs de guvernare.In schimb, dobanzile cerute de banci au crescut, randamentul mediu fiind de 4,41% (maxim acceptat de 4,43%), fata de cel inregistrat pentru aceeasi scadenta in 24 decembrie, de 4,34%. Atunci, insa, bancile au subscris 925 de milioane de lei, cu peste 50% mai mult decat ceruse statul (600 de milioane de lei).Media randamentelor la ofertele respinse ale bancilor a fost de 4,45%.Cresterea randamentelor la obligatiuni survine atunci cand dobanzile cresc sau cand pretul titlurilor scad, ca urmare a tendintei detinatorilor de a le vinde, din cauza deteriorarii perceptiei pietei fata de capacitatea de plata a datornicului.Joi, MFP a mai inregistrat o licitatie partial nereusita, in care a adjudecat titluri scadente in aprilie 2026 in valoare de numai 246 de milioane, dintr-o oferta de 333 de milioane, mai mica decat cererea statului 400 de milioane.Citeste mai multe despre Statul nu mai reuseste sa ia bani de la banci cat isi doreste - ultima licitatie de titluri de stat s-a subscris la 62% pe Curs de guvernare.Guvernul a impus o taxa pe activele bancilor, daca ROBOR depaseste nivelul de 2%Amintim ca bancile sunt grav afectate de ordonanta ce cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019 a adoptata in 21 decembrie de Guvern.Printre masurile prevazute in ordonanta se numara impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel ROBOR mai mare de 2%.Asadar, taxa va fi, potrivit OUG, de 0,1%, pentru un ROBOR aplicat creditelor de 2-2,5%, de 0,2% pentru 2,5-3%, de 0,3% pentru 3-3,5%, de 0,4% pentru 3,5-4%, iar pentru nivelurile de peste 4% ale ROBOR cu 0,5% va fi aplicat in plus o cota de 0,2.Citeste si:Romania vrea sa imprumute de pe pietele externe 2,5 miliarde de euroMinisterul de Finante a cheltuit aproape doua miliarde de euro din rezerva in valuta. Statul se va imprumuta mai scumpRomania se imprumuta pentru pensii si salarii, dar se depopuleaza precum Siria. Cine mai ramane sa plateasca datoriile?Statul se imprumuta de la populatie la dobanzi mari, dar atentie la conditii! Banii r ...citeste mai departe despre " Statul nu mai reuseste sa se imprumute de la banci cat isi doreste " pe Ziare.com